Mercato - PSG : Incroyable opportunité pour les deux prochaines ventes ?

Publié le 28 juin 2022 à 9h15 par Pierrick Levallet

Cet été, le PSG aimerait faire un grand ménage au sein de son effectif. Le club de la capitale voudrait se séparer de plusieurs éléments et aurait déjà préparé une petite liste. Lors de ce mercato estival, le champion de France pourrait ainsi transférer Julian Draxler et Thilo Kehrer. Les deux joueurs feraient d’ailleurs l’objet d’un intérêt en Serie A.

Un grand ménage se prépare au sein de l’effectif du PSG cet été. Le club de la capitale voudrait se séparer de plusieurs éléments cet été et aurait donc placé quelques joueurs sur le marché des transferts. Luis Campos a du boulot puisque la direction parisienne souhaiterait vendre de nombreux noms cet été comme Mauro Icardi, Idrissa Gueye, Layvin Kurzawa ou encore Julian Draxler et Thilo Kehrer. Les deux Allemands pourraient d’ailleurs voir un point de chute s’ouvrir à eux en Serie A.

Le Milan AC pense à Julian Draxler et Thilo Kehrer

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport , le Milan AC serait intéressé par le profil de Julian Draxler. Mais ce ne serait pas tout. En effet, les Rossoneri envisageraient d’aller piocher un autre joueur au PSG. Le champion d’Italie penserait également à Thilo Kehrer, sous contrat jusqu’en juin 2023 avec la formation parisienne.

Deux opportunités à faibles coûts pour le mercato du Milan AC

Ces deux possibilités seraient considérées comme des options à faibles coûts par le Milan AC, qui pourrait donc en profiter pour son recrutement estival. De son côté, le PSG souhaiterait faire un grand ménage au sein de son effectif et pourrait donc voir une opportunité en or se présenter à la direction pour les ventes de Julian Draxler et de Thilo Kehrer cet été. Affaire à suivre.