Mercato - PSG : Le prix est connu pour le transfert de Christophe Galtier

Publié le 28 juin 2022 à 9h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Attendu sur le banc du PSG dans les prochains jours une fois que le cas Mauricio Pochettino sera réglé par le PSG, Christophe Galtier dispose déjà d’un accord contractuel avec Luis Campos. Et le conseiller sportif du club de la capitale devra verser 8M€ à l’OGC Nice pour boucler son transfert.

Ce n’est plus un secret pour personne, Christophe Galtier sera le prochain entraîneur du PSG, lui qui était le profil privilégié par Luis Campos dont il est proche, et alors que Zinedine Zidane a refusé les offres formulées par le Qatar comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité.

D’abord régler le cas Pochettino

Galtier fera son arrivée officielle au PSG lorsque le cas Mauricio Pochettino aura été réglé. Le timing de ce feuilleton dépendra donc de l’issue des négociations entre Luis Campos et l’entraîneur argentin, mais comme l’a annoncé L’EQUIPE, la résiliation du contrat de Pochettino et de son staff bute sur un point à 2M€ de primes que réclame l’ancien manager de Tottenham, en plus des 15M€ globaux pour acter son départ. Et cela retarde l’opération Galtier qui est déjà ficelée sur le plan financier.

Galtier au PSG, c’est 8M€

L’EQUIPE explique en effet dans ses colonnes du jour que le PSG dispose déjà d’un accord contractuel avec l’entraîneur de l’OGC Nice pour un bail de deux ans, et Luis Campos a déjà prévu de régler la somme de 8M€ au club azuréen pour boucler le transfert de Galtier. Mais pour accélérer dans ce dossier et acter l’arrivée de son nouveau technicien, le PSG devra donc parvenir à trouver un accord pour la résiliation de Pochettino et de son staff.

