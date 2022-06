Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos va lâcher 40M€ pour son premier transfert

Publié le 29 juin 2022 à 8h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé comme étant la plus la plus avancée en ce début de mercato estival pour le PSG, Vitinha va bel et bien être transféré du FC Porto au Parc des Princes dans les prochaines heures. Les deux clubs continuent de discuter quelques détails, mais le milieu de terrain portugais sera la prochaine recrue de Luis Campos.

Nommé à la direction sportive du PSG en lieu et place de Leonardo cet été, Luis Campos s’active plus que jamais pour renforcer le club de la capitale. Le mercato s’annonce agité pour le conseiller sportif portugais, entre les obligations de vente et les priorités qui ont été ciblées en interne pour le recrutement. D’ailleurs, il n’y a plus aucun doute sur la première recrue de Campos…

Vitinha va bien débarquer au PSG

L’EQUIPE confirme dans ses colonnes du jour que Vitinha (22 ans), milieu de terrain relayeur du FC Porto, sera bel et bien la première recrue du mercato estival du PSG, comme le10sport.com vous l’avait d’ailleurs annoncé en exclusivité le 18 juin dernier. Le transfert va coûter 40M€ au club francilien.

Des négociations compliquées entre le PSG et Porto