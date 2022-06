Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Pochettino met en danger le mercato de Campos

Publié le 28 juin 2022 à 19h30 par Axel Cornic

Alors que l’OGC Nice a annoncé l’arrivée de Lucien Favre et le fait que Christophe Galtier n’entrainera plus l’équipe première, le silence règne au Paris Saint-Germain. Le départ de Mauricio Pochettino est devenu une évidence, mais les choses semblent prendre plus de temps que prévu, ce qui n’arrangerait pas vraiment Luis Campos.

C’est un secret de Polichinelle. Actuellement en vacances après un titre de Champion de France, Mauricio Pochettino ne sera pas l’entraineur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Les démarches pour casser son contrat qui court jusqu’en 2023, ainsi que ceux de tout son staff, ont débuté depuis plusieurs jours déjà, mais quelques détails semblent bloquer les choses. L’Equipe a notamment annoncé ce mardi que Pochettino réclamerait encore une prime de fidélité de 2M€, une somme qui s’ajouterait aux 15M€ prévue pour son licenciement et celui de son staff. Une situation de flottement s’est ainsi installée, alors que Christophe Galtier a été remercié par l’OGC Nice ce jeudi et attend patiemment le PSG, comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com.

ASSE, LOSC, OGC Nice… Le bilan de Christophe Galtier avant le PSG https://t.co/isGfOMCnWg pic.twitter.com/8xMnAnAJo5 — le10sport (@le10sport) June 28, 2022

Campos ne peut rien faire sans l’arrivée de Galtier

Au PSG on semble commencer à s’impatienter, sachant que la reprise des entrainements est fixée pour le 4 juillet prochain, soit dans moins d’une semaine. Mais le retard pris dans le changement d’entraineur semble également bloquer les plans de Luis Campos, le nouveau boss du recrutement du PSG. C’est en effet ce qu’a avancé L’Equipe tout récemment et qui est confirmé ce mardi par Il Corriere dello Sport , qui estime de son côté que ce retard impacterait notamment le dossier Neymar, qui pourrait être l’un des gros problèmes à gérer lors de ce mercato estival. Mais un autre souci pourrait se dessiner...

Le PSG pourrait perdre la main pour Skriniar et Scamacca