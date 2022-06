Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ronaldo, Neymar… Un incroyable échange imaginé cet été ?

Publié le 28 juin 2022 à 20h15 par Bernard Colas mis à jour le 28 juin 2022 à 20h19

Un an seulement après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo envisage de plier bagage cet été afin de disputer la Ligue des champions ailleurs la saison prochaine. Cependant, le Portugais manque de piste dans ce mercato estival, mais la situation également incertaine de Neymar au PSG pourrait, éventuellement, arranger les affaires du quintuple Ballon d’Or.

Après trois années en Italie, Cristiano Ronaldo décidait l’été dernier de quitter la Juventus afin de faire son grand retour à Manchester United, mais tout ne s’est pas passé comme prévu pour le Portugais. Avec 24 réalisations en 39 apparitions, l’attaquant de 37 ans affiche toujours des statistiques impressionnantes, mais cela n’a pas suffi pour sauver la saison des Red Devils , sixièmes de Premier League, qui devront se contenter de la Ligue Europa lors du prochain exercice, de quoi grandement frustrer Cristiano Ronaldo, qui envisage de claquer la porte.

Cristiano Ronaldo envisage de partir, un rôle majeur joué par Neymar ?

Depuis quelques jours, Cristiano Ronaldo fait l’objet de nombreuses rumeurs concernant son avenir. Si Manchester United n’envisage pas de laisser partir sa star, celle-ci voudrait aller voir ailleurs afin de disputer la Ligue des champions dans un autre club. Le PSG, Chelsea, la Roma, le Bayern Munich et même le Sporting ont été cités parmi les destinations envisageables pour CR7, mais la réalité semble bien différente à ce jour. En effet, personne ne compterait réellement se positionner sur la star de 37 ans, au salaire XXL. Une tendance confirmée par Eduardo Inda dans le Chiringuito . « Le problème de Cristiano Ronaldo, c’est qu'il ne jouera pas la Ligue des champions et qu'il veut quitter United, mais aucune offre n'arrive pour lui. Il n'y a aucun club en Europe qui peut payer son salaire », a révélé le directeur d’ OK Diario , qui souligne néanmoins une option envisageable dans les prochaines semaines à ses yeux : « Il ne pourrait aller au PSG que s'il y avait un échange avec Neymar. »

Au PSG, on ne compte plus sur Neymar