Mercato - PSG : C’est confirmé pour l’avenir d’Ousmane Dembélé

Publié le 28 juin 2022 à 18h30 par Bernard Colas

Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, Ousmane Dembélé est annoncé aux quatre coins de l’Europe depuis quelques mois, mais celui-ci semble se diriger aujourd’hui vers une prolongation avec le FC Barcelone. Même si ce dossier traîne en longueur, l’international français devrait apposer sa signature sur un nouveau bail, faute de proposition plus intéressante.

À quelques jours de la fin de son contrat avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé n’a toujours pas tranché pour son avenir. Poussé vers la sortie par son club l’hiver dernier, l’international français avait voulu finir la saison en Catalogne avant de prendre une décision, lui qui était notamment dans le collimateur du PSG et de Chelsea. Depuis, la relation entre l’attaquant et sa direction s’est améliorée, au point que l’hypothèse d’une prolongation a pris de l’ampleur grâce à la deuxième partie de saison réalisée par Dembélé sous les ordres de Xavi, qui fait le forcing en interne pour conserver son joueur.

Ousmane Dembélé en route pour une prolongation à Barcelone

Et Xavi pourrait bien obtenir gain de cause contre toute attente. Alors que le FC Barcelone prépare le départ d’Ousmane Dembélé depuis plusieurs semaines, on serait désormais confiant du côté du Camp Nou concernant le nouveau bail de l’international français. Selon RAC1 ce lundi, le club culé aurait dégainé son offre finale pour convaincre son joueur de prolonger, sans pour autant mettre le paquet puisqu’un salaire de 6.5M€ aurait été proposé, plus 1.5M€ de bonus précisait le journaliste Gerard Romero. Un coup dur pour le champion du monde tricolore, espérant profiter de sa situation contractuelle pour faire monter les enchères.

Une offre à la baisse acceptée par Dembélé ?

Ce mardi, ARA annonce à son tour que la prolongation d’Ousmane Dembélé se précise. Tout indique en effet à ce jour que le FC Barcelone parviendra à boucler ce dossier. Et pour cause, le Français ne serait pas convaincu par les autres offres reçues jusqu’à maintenant, l’obligeant à considérer la dernière proposition à la baisse formulée par Joan Laporta, qui pourrait réaliser un énorme coup. Selon ARA , les montants proposés par le Barça seraient bien inférieurs à ceux qu’Ousmane Dembélé a refusé il y a plusieurs mois, mais désormais, le temps presse pour l’attaquant de 25 ans qui doit rapidement trancher pour son avenir à l’approche de la reprise.

