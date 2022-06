Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prêt à faire un gros effort pour le départ de Neymar

Publié le 28 juin 2022 à 15h45 par Thibault Morlain

Cela se confirme de jour en jour : le PSG ne veut plus de Neymar. Alors que le Brésilien va prochainement être sous contrat jusqu’en 2027, il va falloir trouver preneur et cela s’annonce très compliqué. A Paris, on serait d’ailleurs prêt à revoir les plans initiaux et désormais, on pourrait même mettre la main à la poche pour régler cela.

Le divorce semble plus proche que jamais entre Neymar et le PSG. Malgré un contrat qui va s’étendre jusqu’en 2027, le Brésilien est poussé vers la sortie. Ce mardi, El Pais a confirmé la possibilité d’un départ, expliquant qu’il y a quelques jours, des émissaires du PSG avaient rencontré le père de Neymar pour l’informer qu’une porte de sortie était cherchée pour le numéro 10 parisien.

PSG : Galtier reçoit un premier coup de pression pour Neymar https://t.co/QFT7ransIa pic.twitter.com/erLqjOzlU5 — le10sport (@le10sport) June 28, 2022

Un prêt plutôt qu’un transfert pour Neymar

Au PSG, on cherche donc preneur pour Neymar. Mais étant donné le coût de cette opération, El Pais assure que cela serait mission impossible. Par conséquent, à défaut d’un transfert, l’ancien joueur du FC Barcelone pourrait partir du PSG sous la forme d’un prêt.

Le PSG prêt à prendre en charge une partie du salaire

Et pour faciliter ce prêt de Neymar loin du PSG, la direction parisienne serait prête à faire un gros effort. En effet, le club de la capitale serait prêt à prendre en charge la partie du salaire que le prochain club de Neymar ne voudra pas assumer. A suivre…