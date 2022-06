Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : En coulisses, on prépare le transfert de Neymar

Publié le 28 juin 2022 à 15h30 par Axel Cornic

Le vent a tourné pour Neymar, qui en un an est passé de star du projet du Paris Saint-Germain a presque élément gênant. Le Brésilien ne ferait plus l’unanimité et irriterait même de nombreuses personnes au sein du club et notamment du côté des propriétaires, à Doha. Il serait au courent de tout cela et les récents propos du président Nasser Al-Khelaïfi ne semblent que l’avoir convaincu qu’il est temps de quitter le PSG.

Ce qui devait arriver arriva. Voilà un peu plus d’un an que Neymar a signé un contrat en or avec le PSG, faisant de lui l’un des plus gros salaires de la planète football et qui a récemment été automatiquement prolongé jusqu’en 2027. Une signature qui a coïncidé avec le début d’un désamour qui n'a fait que croitre vis-à-vis de la star brésilienne, une nouvelle fois pointé du doigt pour son hygiène et ses nombreuses blessures, dont la dernière lui a fait rater douze rencontres de novembre 2021 à février 2022. Le verdict est froidement tombé récemment, par une sorte d’avertissement à peine voilé de la part du président du Paris Saint-Germain, qui a notamment déclaré « Celui qui veut rester dans son confort, qui ne veut pas se battre, il restera de côté ». Des mots qui semblent avoir fait des dégâts du côté de Neymar.

Un divorce déjà acté ?

D’après les informations de RMC Sport , le numéro 10 du PSG n’aurait pas du tout apprécié les nombreuses phrases de Nasser Al-Khelaïfi, qui a accordé des entretiens au Parisien comme à MARCA et à La Gazzetta dello Sport . Vexé, Neymar serait désormais prêt à claquer la porte du PSG et aurait même demandé à son entourage de commencer à ratisser le marché, afin de lui trouver un nouveau club.

Le PSG pousse pour Danjuma, mais...

Neymar et son entourage ne sont pas les seuls à préparer son départ. D’après les informations de Il Corriere dello Sport , le PSG souhaiterait avoir en main le successeur du Brésilien avant de sérieusement travailler sur une séparation et il serait tout trouvé, avec Arnaut Danjuma. Agé de 25 ans, l’international néerlandais a réalisé de très belles choses avec Villarreal cette saison avec 16 buts, dont 6 en Ligue des Champions.

Personne ne veut de Neymar