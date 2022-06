Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur de Neymar déjà connu ?

Publié le 2 juin 2022 à 23h45 par Alexandre Higounet

Ces dernières heures, le quotidien sportif espagnol Marca affirme que le PSG s’intéresse de très près à l’attaquant néerlandais de Villarreal, Arnaut Danjuma, et ce dans le cadre de la succession de Neymar. Faut-il donc y voire le signe que pour le PSG un départ de Neymar est d’ores et déjà une chose actée ? Analyse.

Dans son édition de mercredi, le quotidien espagnol Marca affirme que le PSG apprécie grandement le profil d’Arnaut Danjuma, l’ailier néerlandais de Villarreal, âgé de 25 ans et auteur de 16 buts en 24 apparitions en Liga, et ce pour pallier le départ de Neymar. S’il est tout à fait possible que le club de la capitale apprécie le profil de Danjuma, a fortiori sachant que Luis Campos était directeur sportif du Celta Vigo l’an dernier, ce qui fait qu’il a pu regarder de près l’évolution du joueur, une offensive du PSG apparaît tout de même relativement peu probable en l’état, surtout pour remplacer Neymar.

Mercato - PSG : Une erreur stratégique du PSG avec Neymar ? https://t.co/sFcxS62uSM pic.twitter.com/JFqbiXDKeY — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) May 31, 2022

Aucun lien avec le dossier Neymar