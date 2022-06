Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle vente à 30M€ bouclée par Henrique ?

Publié le 28 juin 2022 à 11h30 par Axel Cornic mis à jour le 28 juin 2022 à 11h39

Alors que Luis Campos se concentre sur le recrutement et patine un peu pour le moment, Antero Henrique travaille sur les départs et a déjà bouclé celui d’Alphonse Aréola. Un nouveau dossier chaud pourrait bientôt se préciser, puisqu’Abdou Diallo est un autre candidat au départ du côté du PSG et semble beaucoup plaire à l’AC Milan, qui l’avait déjà suivi par le passé.

Le mercato estival du Paris Saint-Germain est plutôt calme pour le moment. Luis Campos travaille en effet sur plusieurs dossiers et notamment celui lié à Milan Skriniar comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, mais pour le moment aucun accord ne semble être en vue. Tout le contraire d’Antero Henrique, qui a été mandaté par le PSG afin de s’occuper du très grand nombre de ventes souhaitées pour ce mercato estival. L’ancien directeur sportif du PSG a déjà bouclé le départ d’Alphonse Aréola, qui a été définitivement acquis par West Ham pour 12M€ et pourrait bientôt passer à la vitesse supérieure.

Mercato - PSG : Le prix est connu pour le transfert de Christophe Galtier https://t.co/T4ascymX4M pic.twitter.com/7wLNo6Geti — le10sport (@le10sport) June 28, 2022

Ça va chauffer sur l’axe Paris-Milan

La presse italienne annonce ce mardi que les indésirables du Paris Saint-Germain ont la cote en Serie A avec notamment l’AC Milan, qui lorgnerait Julian Draxler, Thilo Kehrer et Abdou Diallo. Pour ce dernier, les choses semblent d’ailleurs très sérieuses, puisque La Gazzetta dello Sport parle de possibles mouvements qui pourraient survenir dès les prochains jours, puisque les Rossoneri aimeraient rapidement trouver un quatrième défenseur pour la reprise des entrainements.

Abdou Diallo, grande priorité de Maldini ?

Une tendance qui a été confirmée par un grand nombre de médias transalpins ces dernières heures. D’après les informations de Sky Sport Italia , Abdou Diallo serait un joueur tout particulièrement apprécié par les Milanais et surtout par le directeur technique Paolo Maldini. Il ne faut d’ailleurs pas oublier que c’est Maldini qui avait déjà activé cette piste par le passé, avec le joueur du PSG qui était censé pallier la longue absence de Simon Kjær.

Le PSG réclamerait au moins 30M€