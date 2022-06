Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar est définitivement fixé pour Ousmane Dembélé

Publié le 28 juin 2022 à 9h30 par Jules Kutos-Bertin

Libre de tout contrat le 30 juin prochain, Ousmane Dembélé n’a pas encore tranché pour son avenir. Le FC Barcelone, qui souhaite le prolonger, n’améliorera pas son offre, même si Xavi insiste pour le convaincre de rester. Chelsea, de son côté, aurait fait une proposition alléchante qui intéresse l’international français. Le PSG et le Bayern Munich sont eux distancés.

Son avenir devrait s’emballer dans les jours. Le 30 juin prochain, Ousmane Dembélé sera en fin de contrat avec le FC Barcelone. Pisté par le PSG l’hiver dernier, l’attaquant barcelonais semble plus enclin à rester en Catalogne. Mais malgré des mois de négociations, l’international français n’a toujours pas trouvé prolongé son bail avec le club catalan, une situation qui inquiète en interne. Ce lundi, une nouvelle réunion a eu lieu entre le clan Dembélé et les dirigeants du Barça mais elle n’aurait pas abouti à un accord assure Mundo Deportivo.

Le Barça n’améliorera pas son offre

En effet, le FC Barcelone aurait confirmé à l’entourage d’Ousmane Dembélé qu’il ne voudrait pas faire de folies pour le conserver et que l’offre actuelle n’augmenterait pas. Même situation pour les autres joueurs de l’équipe de Xavi. D’après les informations du journal L’Equipe , la dernière offre du Barça serait un contrat de trois ans assorti d’un salaire de 6M€ nets, une somme bien inférieure aux 11M€ que Dembélé perçoit actuellement.

Le FC Barcelone et Chelsea veulent rafler la mise

A quelques jours de la fin de son contrat, Ousmane Dembélé va devoir prendre sa décision. Comme l’explique L’Equipe , le champion du monde 2018 n’aurait pas encore tranché pour son avenir. Dembélé a deux offres sur la table : le FC Barcelone et Chelsea. Depuis trois semaines, Xavi aurait lancé une opération séduction pour convaincre son numéro 7 de prolonger son contrat au Barça et il aurait un petit avantage dans ce dossier. En revanche, Chelsea pousse pour l’ancien joueur du Borussia Dortmund. Todd Boehly, le nouveau propriétaire des Blues , rêverait de l’associer à Raheem Sterling, sur le départ de Manchester City. En coulisses, l’entourage d’Ousmane Dembélé confirme qu’il aurait reçu une très belle proposition de la part du club londonien, de quoi le faire cogiter. Et pendant ce temps, le PSG semble dépassé…

