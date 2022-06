Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Ousmane Dembélé a fait une annonce fracassante au Barça

Publié le 28 juin 2022 à 8h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé serait suivi de près par le PSG et d'autres écuries européennes. Pour ne pas voir son numéro 7 filer librement et gratuitement dans un nouveau club cet été, le Barça aurait organisé une réunion avec son agent Moussa Sissoko ce lundi. Et alors que Joan Laporta n'aurait pas formulé de nouvelle offre de contrat, le clan Dembélé aurait fait savoir qu'il ne prolongera pas dans de telles conditions.

Engagé jusqu'à ce jeudi avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé risque de partir librement et gratuitement dans un nouveau club cet été. Conscients de la situation, le PSG et d'autres écuries européennes - telles que le Bayern et Chelsea - seraient en embuscade. Alors qu'elle voudrait à tout prix éviter un transfert à 0€ d'Ousmane Dembélé cet été, la direction du FC Barcelone aurait organisé une réunion avec son agent Moussa Sissoko ce lundi.

«Dans ces conditions, Ousmane Dembélé ne continuera pas»

Toutefois, comme l'a indiqué Fabrizio Romano sur son compte Twitter ce lundi soir, le FC Barcelone de Xavi n'aurait pas formulé la moindre offre de contrat au clan Ousmane Dembélé lors de ce rendez-vous au sommet. Par conséquent, Ousmane Dembélé n'aurait pas encore tranché définitivement quant à son avenir, mais il devrait tout de même prendre sa décision finale cette semaine. Toujours selon le journaliste italien, l'attaquant français et son représentant - Moussa Sissoko - excluraient de prolonger avec le FC Barcelone actuellement, à moins qu'une offre revue à la hausse ne soit formulée par le club emmené par Xavi ; qui prendrait le temps d'analyser ses finances pour savoir s'il lui est possible de lancer une nouvelle offensive tout en restant dans les clous du fair-play financier.

Une décision finale prise par Ousmane Dembélé d'ici 72 heures ?

Dans la foulée, Sport.es a confirmé les informations de Fabrizio Romano. A en croire le média espagnol, le FC Barcelone n'aurait pas fait la moindre proposition au clan Dembélé lors de la réunion de ce lundi, comme annoncé par le journaliste italien. Ainsi, Moussa Sissoko aurait fait passer un message clair à la direction catalane. En effet, l'agent d'Ousmane Dembélé aurait fait savoir que « dans ces conditions, il ne continuera pas » au Barça. En d'autres termes, si l'écurie menée par Xavi n'augmente pas son offre de contrat, Ousmane Dembélé claquera la porte du Camp Nou ce vendredi, lorsqu'il sera libre de tout contrat.

