Mercato : PSG, Barcelone... Dembélé a fixé une date pour sa décision

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé serait dans le collimateur du PSG. Pour éviter un transfert libre et gratuit de son numéro 7 cet été, la direction du Barça aurait rencontré son agent - Moussa Sissoko - ce lundi. Et alors que le club catalan ne lui aurait pas formulé de nouvelle offre, Ousmane Dembélé prévoirait de sceller son avenir cette semaine.

Ce vendredi, Ousmane Dembélé sera libre de tout contrat s'il ne prolonge pas avec le Barça. En fin de contrat le 30 juin, le numéro 7 catalan pourrait rejoindre le club de son choix librement et gratuitement s'il ne rempile pas d'ici-là. Conscient de la situation le PSG serait en embuscade. Toutefois, le FC Barcelone ne compterait pas laisser filer Ousmane Dembélé cet été aussi facilement.

No final bid made in today's meeting between Barça board and Dembélé agent - Ousmane’s decision will be this week. 🇫🇷 #FCBDembélé’s camp rules out extending the contract unless an improved offer is placed, while Barça will take some time to analyse if they have room with FFP. pic.twitter.com/JHjQHiNfnk