Mercato - PSG : Enorme rebondissement pour le transfert d'Ousmane Dembélé

Publié le 27 juin 2022 à 21h15 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé aurait alerté plusieurs cadors européens, dont le PSG. Pour ne pas voir son numéro 7 partir librement et gratuitement dans un nouveau club, le Barça lui aurait transmis une offre finale de prolongation. Une information balayée par la presse italienne.

Alors que son contrat arrivera à terme ce jeudi avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé va partir librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG et à plusieurs autres cadors européens. En effet, le club de la capitale, Chelsea, le Bayern ou encore Liverpool seraient en embuscade pour boucler un transfert XXL à 0€ avec Ousmane Dembélé cet été.

Aucune offre finale du Barça pour Ousmane Dembélé

Pour ne pas voir Ousmane Dembélé filer librement et gratuitement dans un nouveau club, le FC Barcelone lui aurait proposé une offre finale de prolongation. Une offre inférieure à celle de décembre selon RAC 1 . Et à en croire Gerard Romero, le club emmené par Xavi aurait soumis un contrat d'environ 6M€, plus 1,5M€ de bonus, à Ousmane Dembélé, soit un chiffre bien plus faible que ce que le joueur et son agent - Moussa Sissoko - réclameraient.

