Mercato - PSG : Le salaire de Dembélé, la commission de son agent... Les chiffres du contrat dévoilés ?

Publié le 27 juin 2022 à 17h45 par Hugo Ferreira mis à jour le 27 juin 2022 à 17h59

Alors qu’il sera libre le 30 juin, Ousmane Dembélé n’a toujours pas signé de nouveau contrat. L’international français est toujours en discussions avec le FC Barcelone, qui a formulé une nouvelle offre. S’il l’accepte, l’attaquant aurait alors un salaire annuel net de 6M€, tandis que son agent Moussa Sissoko ne touchera aucun bonus.

Alors qu’Angel Di Maria n’a pas été prolongé, le Paris Saint-Germain est à la recherche de son successeur. Lorsque Leonardo était encore le directeur sportif du club de la capitale, celui-ci avait activé la piste menant à Ousmane Dembélé, et le PSG semblait être une option plus que probable pour son avenir. Toutefois, les bonnes performances de l’international français en deuxième partie de saison ont convaincu le FC Barcelone, qui tente désormais de le prolonger, et aurait transmis une nouvelle offre.

Le salaire qui attend Dembélé à Barcelone

Selon les informations du journaliste Gerard Romero, le FC Barcelone aurait proposé à Ousmane Dembélé un salaire annuel net de 6M€ plus 1,5M€ de bonus. Un montant bien inférieur que ce qui était précédemment demandé par le Français et son agent, qui lui n’empochera rien dans cette opération.

Moussa Sissoko ne touchera pas de bonus

Bien renseigné sur ce dossier, Gerard Romero a également évoqué le cas de Moussa Sissoko. Selon lui, l’agent d’Ousmane Dembélé n’est pas inclus dans la nouvelle proposition du FC Barcelone, et ne touchera aucun bonus en cas de prolongation de l’attaquant de 25 ans. Questionné au sujet de ce renouvèlement de contrat, Sissoko n’a pas souhaité répondre, et a fui la question.