PSG : Galtier reçoit un premier coup de pression pour Neymar

Publié le 28 juin 2022 à 10h00 par Pierrick Levallet

De par son statut de joueur brillant, Neymar voit régulièrement quelques critiques s’abattre sur lui lorsqu’il sort d’une prestation moins bonne que d’habitude. Ces derniers temps, c’est son positionnement axial notamment en équipe nationale qui est remis en question. Mais Tite, le sélectionneur de la Seleção, affirme que c’est ce qu’il y a de mieux pour Neymar et en a profité pour mettre Christophe Galtier en garde pour la saison prochaine.

Depuis le début de sa carrière, Neymar voit de nombreuses critiques s’abattre sur lui notamment à cause de son jeu à risque avec ses dribbles et ses provocations. Naturellement, le Brésilien est exposé à quelques pertes de balles qui peuvent parfois être dangereuses pour son équipe. Malgré cela, Tite - le sélectionneur de l’équipe nationale du Brésil - a tenté un gros coup en repositionnant Neymar au centre du jeu lors de son arrivée sur le banc de la Seleção en 2016 afin qu’il ait une toute autre influence sur le jeu. Toutefois, les supporters brésiliens réclameraient que Neymar soit de nouveau placé sur le côté gauche afin de limiter ses erreurs. Néanmoins, Tite estime que cela n’est pas un problème si la star du PSG est décisive.

Em entrevista ao podcast "Sexta Estrela" do ge, Tite diz que é burrice usar Neymar pelos lados: "Ele não é problema, é solução"https://t.co/27BFKJbCDA — ge (@geglobo) June 27, 2022

Tite monte au créneau pour Neymar...

« Neymar ? Il n'est pas un problème, il est une solution. Parfois, ils disent que là (dans l’axe), il fera plus d'erreurs. Sa position lui fait faire plus d'erreurs, car lorsqu'il le fait de manière créative, il sera décisif » a confié le sélectionneur brésilien dans le podcast Sexta Estrela et dans des propos rapportés par RMC Sport . Visiblement, Tite ne devrait pas bouger de ses positions à propos de sa composition d’équipe. Neymar devrait rester au coeur du jeu avec la Seleção . Et le sélectionneur brésilien a invité le PSG à faire de même.

Et met Galtier en garde pour son positionnement

En effet, Tite a tenu à mettre en garde Christophe Galtier - qui est fortement pressenti pour être le nouvel entraîneur du PSG - concernant le placement de Neymar sur le terrain. Selon lui, le cantonner à un simple rôle d’ailier gauche briderait son esprit créatif : « Si un entraîneur aligne Neymar sur un côté, je le traiterai d'âne. Ça restreint considérablement la capacité créative d’un joueur avec ces qualités. »

« Il fera plus d'erreurs, oui, car sa capacité créative et l'endroit où il se trouve l'exigent »