PSG : Messi, Cristiano Ronaldo… À l’OM, on s’enflamme pour Kylian Mbappé

Publié le 27 juin 2022 à 17h15 par Bernard Colas

Arrivé au Paris Saint-Germain à l’été 2017, Kylian Mbappé a confirmé dans la capitale tous les espoirs placés en lui. Alors que l’international français semblait prendre le chemin du Real Madrid, celui-ci a finalement prolongé son bail jusqu’en juin 2025 et va donc rester en Ligue 1. Pau Lopez recroisera ainsi prochainement le Bondynois, et le portier de l’OM ne tarit pas d’éloges à son égard.

Du haut de ses 23 ans, Kylian Mbappé s’est déjà imposé comme l’un des meilleurs joueurs de la planète. Au fil des années, l’international français affole les compteurs et devrait rapidement devenir le meilleur buteur de l’histoire du PSG après sa prolongation, lui qui totalise 170 réalisations tandis qu’Edinson Cavani, en tête du classement, a trouvé le chemin des filets à 200 reprises sous le maillot rouge et bleu. Engagé avec le PSG jusqu’en 2025, Kylian Mbappé ne cesse d’impressionner, y compris du côté de l’OM, où Pau Lopez ne cache pas son admiration.

« Il est à un tel niveau… Il est au-dessus de tout le monde en France »