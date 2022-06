Foot - PSG

PSG : Pas encore arrivé au PSG, Christophe Galtier prépare déjà une révolution

Publié le 25 juin 2022 à 17h30 par Thibault Morlain

Cela n’est aujourd’hui plus qu’une question de jours avant de voir Christophe Galtier débarquer au PSG pour remplacer Mauricio Pochettino. Les derniers détails sont actuellement en train d’être réglés et l’officialisation devrait donc tomber d’ici peu. Le natif de Marseille va ainsi quitter l’OGC Nice pour rejoindre le PSG où il pourrait d’ailleurs imposer un grand changement qui risque d’en ravir plus d’un…

Le feuilleton de l’entraîneur du PSG touche à sa fin dans la capitale française. Cela fait plusieurs semaines maintenant qu’il était acté que Mauricio Pochettino allait être remercié. Mais en ce qui concernait son successeur, le flou était total. Alors que le Qatar rêvait de Zinedine Zidane, d’autres options ont été étudiées à l’instar de Ruben Amorim, Sergio Conceiçao, Joachim Löw, Marcelo Gallardo, Antonio Conte, Thiago Motta ou encore José Mourinho. Mais finalement, l’heureux élu sera Christophe Galtier, le choix de Luis Campos, nouveau conseiller sportif du PSG. Alors que les deux hommes ont déjà collaboré ensemble au LOSC, voilà qu’ils vont donc se retrouver à Paris. Rien n’est encore officiel, mais l’accord se rapprocherait entre les champions de France et l’OGC Nice. Aux dernières nouvelles, le montant du transfert devrait être inférieur à 10M€.

Révolution tactique pour Galtier ?