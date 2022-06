Foot - PSG

PSG : Voilà les prochains grands objectifs de Mbappé à Paris

Publié le 26 juin 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

C'est officiel depuis quelques semaines, Kylian Mbappé a prolongé son contrat au PSG jusqu'en juin 2025, repoussant donc une offre du Real Madrid. Par conséquent, l'attaquant français s'engage sur trois nouvelles saisons à Paris et il ne manquera pas d'objectifs et d'ambitions dans un futur proche avec le club de la capitale.

Après un très long feuilleton, Kylian Mbappé a finalement prolongé au PSG pour trois saisons supplémentaires. Et pourtant ce n'est pas gagné puisque durant l'été 2021, l'international français avait réclamé son départ pour rejoindre le Real Madrid. Cependant, malgré des offres allant jusqu'à 180M€, le PSG a refusé de laisser partir son numéro 7, prenant le risque d'un départ libre à l'issue de son contrat à la fin de la saison suivante. Mais le club de la capitale a finalement bien fait de croire en ses chances puisque le 21 mai dernier, Kylian Mbappé apposait sa signature au bas de son contrat avec le PSG. Et contrairement aux informations circulant en Espagne, le choix de l'ancien Monégasque n'a pas été guidé par l'argent comme l'expliquait Nasser Al-Khelaïfi ces derniers jours : « Le Real Madrid lui offrait beaucoup plus d’argent et franchement avec Kylian, on n’a parlé de ce sujet qu’à la toute fin. C’est un joueur fantastique qui démontre chaque jour qu’il peut être le meilleur. Il veut tout gagner, jouer chaque minute de chaque match ». Désormais lié jusqu'en 2025 au PSG, Kylian Mbappé peut donc se tourner vers ses nouveaux objectifs à Paris.

• CHAMP10NS • Meilleur buteur & Meilleur passeur MERCI ❤️ @Ligue1UberEats @PSG_inside pic.twitter.com/83V7VNPz75 — Kylian Mbappé (@KMbappe) May 22, 2022

La Ligue des champions et le record de Cavani dans le viseur de Mbappé