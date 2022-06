Foot - PSG

PSG : Mbappé, Qatar... Le clash se poursuit, Tebas détruit Al-Khelaïfi

Publié le 23 juin 2022 à 18h00 par Dan Marciano

Javier Tebas et Nasser Al-Khelaïfi continuent à se livrer une guerre à distance par médias interposés. Ce jeudi en conférence de presse, le président de la Liga en a remis une couche, évoquant à nouveau le transfert de Kylian Mbappé, mais aussi la puissance financière du Qatar, propriétaire du PSG.

Ce n'est un secret pour personne, Javier Tebas et Nasser Al-Khelaïfi se détestent. La tension entre les deux hommes n'a cessé de monter depuis la prolongation de Kylian Mbappé. Le président de la Liga estime que le PSG ne respecte aucunement les règles mises en place par l'UEFA, liées au fair-play financier. Le responsable regrette également l'existence de ce qu'il appelle les « clubs-États », à savoir des équipes dirigées par de riches pays comme Manchester City ou le PSG. Afin de dénoncer ces pratiques, Tebas a déposé une plainte auprès de l'UEFA le 15 juin dernier et envisagerait, même, de saisir la justice française. Président de l'équipe parisienne, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas tardé à lui répondre. « C’est qui Tebas ? Je ne donne de leçons à personne et je n’interviens pas dans les affaires des autres clubs ou autres ligues. C’est un manque d’éducation de dire aux autres ce qu’ils peuvent faire ou bien ne pas faire. Je n’accepte pas de recevoir des leçons de la part d’une personne qui pense que la Ligue des Champions est une menace pour son championnat. J’ai un projet à construire et je respecte tout le monde » a confié le responsable qatari dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport.

« C'est la position de ce nouveau riche qui, parce qu'il a de l'argent »

Une sortie, qui a provoqué la colère de Javier Tebas. Dans un premier temps, le responsable du football espagnol a répondu sur les réseaux sociaux. « Al-Khelaïfi, c'est d'un autre niveau, il nous prend tous pour des idiots (il ne croit pas lui-même à ses mensonges) et il se présente dans Marca pour donner des leçons avec supériorité et l'arrogance d'un "nouveau riche". Les règles n'existent pas pour le PSG. Nous continuerons à lutter pour un football durable et sans triche » avait-il confié sur Twitter.

