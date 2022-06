Foot - PSG

PSG : Javier Tebas dézingue Al-Khelaïfi après son clash

Publié le 22 juin 2022 à 13h45 par La rédaction

Depuis l’officialisation de la prolongation de Kylian Mbappé, Javier Tebas mène une guerre contre le PSG de Nasser Al-Khelaïfi au vu du coût de cette opération. Le président parisien s’est donc permis de remettre celui de la ligue de football espagnole à sa place. Mais la réponse de ce dernier ne s’est pas faite attendre.

La prolongation de Kylian Mbappé au PSG n’a visiblement pas fait que des heureux dans le monde du football. Depuis environ un mois maintenant, Javier Tebas - le président de la ligue de football espagnole - mène un combat sans merci contre le club de la capitale au vu de l’ampleur de l'opération montée pour conserver l’attaquant de 23 ans. À travers plusieurs entretiens, dont un accordé à MARCA , Nasser Al-Khelaïfi s’est donc permis de remettre Javier Tebas bien à sa place. Mais ce dernier ne compte pas se laisser faire et se terrer dans le silence.

Lo de Al-Khelaifi es otro nivel. Nos toma a todos por tontos (ni él se cree sus mentiras) y se presenta en @marca a dar lecciones con soberbia y arrogancia de "nuevo rico". Las normas no existen para el @PSG_inside. Seguiremos luchando por un fútbol sostenible y sin trampas. https://t.co/EKnlqLKju1 — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) June 22, 2022

« Il nous prend tous pour des idiots »