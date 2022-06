Foot - PSG

PSG : Avant Galtier, ces entraîneurs français qui ont cartonné au PSG

Publié le 23 juin 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Comme Nasser Al-Khelaïfi en personne ne l’a pas caché, lui qui est président du PSG, Christophe Galtier devrait devenir le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain à moins d’un énorme séisme. L’occasion pour le10sport.com de revenir sur trois grands noms tricolores de l’histoire du PSG qui ont précédé Galtier sur le banc du club de la capitale.

À demi-mot, Nasser Al-Khelaïfi a vendu la mèche concernant l’identité du successeur de Mauricio Pochettino qui n’a d’ailleurs pas encore officiellement été démis de ses fonctions d’entraîneur au PSG. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Pochettino ne sera pas remplacé par Zinedine Zidane en lieu et place sur le banc du Paris Saint-Germain comme le président Al-Khelaïfi l’a affirmé avec fermeté mardi soir lors d’un entretien accordé au Parisien. « Je vais vous dire une chose : on n’a jamais parlé avec lui, ni directement, ni indirectement. Beaucoup de clubs s’intéressent à lui, des équipes nationales aussi, mais nous, on n’a jamais discuté avec lui. (…) Quand je dis "nous", c’est le PSG. Moi, je suis le président du PSG et je n’ai jamais discuté avec lui ». Au cours de ladite entrevue avec le quotidien de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé pour Christophe Galtier bien qu’un accord total n’était alors toujours pas trouvé entre les différentes parties pour la venue du coach de l’OGC Nice au moment de l’interview. « Un accord avec Nice pour Galtier ? Non, pas pour le moment. On a une shortlist de coachs, on discute avec Nice, ce n’est pas un secret ». Cependant, comme le10sport.com vous l’assurait le 18 juin dernier, on se trouvait déjà dans l’ultime ligne droite de l’opération Christophe Galtier qui ne se trouvait plus qu’à un pas du PSG. L’identité du futur entraîneur ne fait plus aucun doute, et la page Mauricio Pochettino semble être déjà tournée. Le PSG va donc avoir le troisième entraîneur français de l’ère-QSI après Antoine Kombouaré et Laurent Blanc. L’occasion de faire un petit retour sur les coachs tricolores à succès passés sur le banc du PSG.

Mercato - PSG : Nouvelle étape décisive pour le transfert de Galtier https://t.co/ggYtjPuBtY pic.twitter.com/A6o2bmwY30 — le10sport (@le10sport) June 22, 2022

Laurent Blanc, le plus titré

Après un passage bref d’un an et demi de Carlo Ancelotti, mais qui a permis au projet QSI de concrètement se lancer avec les arrivées de grands noms tels que Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Thiago Motta, Marco Verratti ou encore Marquinhos, les propriétaires faisaient le choix par défaut de sélectionner Laurent Blanc pour succéder à « Il Mister ». En effet, bien que Blanc ne fut pas la priorité absolue du PSG pour le poste d’entraîneur, le bilan global des trois saisons du champion du monde 98 est indéniablement bon. C’est simple, Laurent Blanc a tout bonnement collectionné les trophées collectifs et individuels (meilleur entraîneur décerné par l’UNFP). En tout, Blanc comptabilise trois championnats de France, deux Coupes de France, trois Coupes de la Ligue et trois Trophées des champions. À eux seuls, Laurent Blanc et sa touillette ont raflé onze trophées pour le PSG. Et hormis les résultats, le 4-3-3 bien huilé de Blanc avec Thiago Motta, Marco Verratti et Blaise Matuidi au milieu de terrain demeure selon un bon nombre de supporters le système le mieux équilibré de l’ère QSI avec un football pratiqué de grande qualité.

Gérard Houllier, à jamais le premier et dans le coeur des supporters

Décédé le 14 décembre 2020 à l’âge de 73 ans, Gérard Houllier a connu un succès fou pendant sa carrière d’entraîneur. De l’Équipe de France à Liverpool en passant par l’OL, tout a réellement commencé au PSG pour le technicien après une véritable expérience au RC Lens. En effet, en 1986, soit dès sa première saison à la tête du PSG, Houllier est parvenu à amener le club parisien tout juste âgé de 16 ans sur le toit de l’hexagone. Pour la première fois de sa jeune histoire, le PSG était sacré champion de France. Bien que ce ne fut là « que » son unique trophée à Paris, Gérard Houllier demeurera à jamais le premier entraîneur à avoir réalisé cette prouesse qui a permis par la suite et surtout dans les années 90 à empiler les titres à la fois nationaux et un continental…

Luis Fernandez, le champion d’Europe

Champion de France en tant que joueur avec le PSG en 1986 sous la houlette de Gérard Houllier, Luis Fernandez s’est également fait un nom dans le patrimoine du Paris Saint-Germain en tant qu’entraîneur. Ayant pris les rênes de l’effectif du PSG à deux reprises, de 1994 à 1996 et de 2000 à 2003, Fernandez a pu avoir sous ses ordres des grands noms du football comme George Weah, Youri Djorkaeff, Rai, David Ginola ou encore Ronaldinho. Cependant et malgré la présence de « Ronnie », Luis Fernandez a remporté ses trois titres en tant qu’entraîneur du PSG que lors de son premier passage. En 1995, le coach français né à Tarifa en Espagne a remporté les deux coupes nationales, à savoir la Coupe de la Ligue et la Coupe de France. Mais son sacre ultime arriva en 1996 avec la victoire en finale de la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupes.



À ce jour, Luis Fernandez demeure un grand nom du patrimoine historique du PSG, à une échelle différente de celles de Gérard Houllier et de Laurent Blanc qui ont tous contribué à la grandeur nationale et à la renommée mondiale du Paris Saint-Germain. Reste à savoir si Christophe Galtier imitera ses prédécesseurs à présent.