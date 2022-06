Foot - PSG

PSG : Les 5 moments forts de Neymar au Paris Saint-Germain

Publié le 20 juin 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Neymar devait lancer un projet sportif XXL du PSG aux côtés de Kylian Mbappé et a prouvé à plusieurs reprises qu’il est l’un des joueurs les plus talentueux du monde, sans contestation possible. Néanmoins, contrairement à son passage au FC Barcelone, les moments de classe du Brésilien ont été moins réguliers à Paris, pour plusieurs raisons, au point qu’une vente une année après sa prolongation de contrat serait une idée qui effleurerait l’esprit de la direction parisienne. L’occasion de faire un retour sur les cinq plus grands moments de Neymar au PSG.

Il était arrivé pour amener le PSG dans une autre dimension. Après l’énième désillusion subie en Ligue des champions et cette fois-ci contre le FC Barcelone à l’hiver 2017, la fameuse remontada (6-1) à laquelle le Brésilien avait pris part en tant que joueur du Barça , Neymar débarquait au Paris Saint-Germain au tout début du mois d’août de 2017. Au top de sa forme et doté d’une belle expérience puisqu’il avait déjà remporté la Ligue des champions avec le FC Barcelone et n’était alors âgé que de 25 ans, Neymar était destiné à tirer le PSG vers le haut, d’autant plus que son ancien coéquipier Dani Alves était lui aussi venu au Paris Saint-Germain le même été et que la star montante Kylian Mbappé avait déposé ses valises à la toute fin du mercato estival. Dès ses premiers pas face à Guingamp et Toulouse, match au cours duquel il avait mis le feu dans la défense toulousaine et délivré une passe décisive de folie à Layvin Kurzawa sur corner, Neymar a mis tout le monde d’accord. Néanmoins, les blessures se sont enchaînées lors des saisons qui s’en sont suivies et l’impact de Neymar a diminué en terme de régularité. Des éclairs de génie sont à signaler, de quoi faire le top 5 des moments forts de Neymar alors que son nom serait dans la short-list des dirigeants parisiens pour dégraisser l’effectif cet été.

Le coup de patte magique face à Bordeaux

Dans la lignée de ses débuts plus que réussis au PSG, Neymar s’est illustré comme à ses habitudes sur la fin de son passage au FC Barcelone et notamment contre le PSG lors de la remontada, sur coup franc. Le 30 septembre 2017, devant un public émerveillé par l’apport du Brésilien, Neymar faisait chavirer le Parc des princes grâce à un coup franc situé à plus de 30 mètres du but des Girondins de Bordeaux. Benoît Costil ne pouvait que regarder le ballon filer dans ses filets, impuissant. Grand artisan de la victoire du PSG sur les Girondins (6-2), Neymar avait fait vibrer son compatriote Malcom qui lui demanda son maillot à la toute fin de la rencontre.

La reprise de volée de la rédemption après son transfert avorté au Barça

Pendant une bonne partie du mercato estival de 2019, Neymar a fait le forcing pour quitter le PSG. Son objectif premier ? Retrouver le FC Barcelone et la bande de Lionel Messi. Certains médias expliquaient même que la détermination de Neymar était telle, qu’il aurait été prêt à débourser 20M€ de sa poche afin d’aider le FC Barcelone à financer son transfert. Finalement, le Barça n’a pas pu boucler cette opération pour des raisons économiques et Neymar n’a eu d’autre choix que de poursuivre au PSG. Venait alors le match de la rédemption lors de la réception de Strasbourg le 14 septembre 2019. Dans un match étriqué, Neymar a été tout bonnement partout et a été le grand artisan de la victoire parisienne dans les ultimes secondes du match grâce à une reprise de volée acrobatique bien sentie qui a permis au PSG de rafler les trois points de la victoire.

💭 Aujourd’hui le Paris Saint-Germain affronte le RC Strasbourg. On est obligé de penser à ce but de Neymar. #RCSAPSG pic.twitter.com/BQQyg4emkZ — Media Parisien (@MediaParisien) April 10, 2021

Le leader du PSG pour la qualification face à Dortmund

Après s’être incliné 2 buts à 1 au Signal Iduna Park le 18 février 2020 pour le compte du 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions, Neymar avait pris les choses en main pour la deuxième manche au Parc des princes le 11 mars. Privé de Kylian Mbappé dans le onze de départ, Thomas Tuchel a donné les clés du jeu à Neymar entouré d’Edinson Cavani, de Pablo Sarabia et d’Angel Di Maria. Grâce à son premier but de la tête sur corner, où il a laissé explosé sa joie et sa rage sur la célébration, Neymar a montré la voie à ses coéquipiers qui ont finalement remporté la partie sur le score de 2 buts à 0 avant le début du confinement et l’arrivée du Final 8 à la toute fin de la saison.

Le Neymar XXL du Final 8

Blessé, Kylian Mbappé n’a pas pu être d’une grande aide à Neymar pendant le quart de finale du Final 8 face à l’Atalanta et face au RB Leipzig. Au service du collectif, Neymar était omniprésent et particulièrement face à l’Atalanta. À l’origine et à la conclusion des actions, l’international brésilien a brillé, mais n’a malheureusement pas pu marquer, que ce soit face à l’équipe de Bergame ou Leipzig. La faute à un manque de chance, mais son apport reste à souligner. Pendant un bref moment, les supporters parisiens ont retrouvé le Neymar des débuts de par son explosivité et son abnégation. Néanmoins, les pépins physiques ont refait surface par la suite, mais Neymar a pu démontrer toute sa classe à d’autres reprises, et notamment lors de la saison 2020/2021.

Neymar, maître à jouer le temps d’un soir à Munich

Pour le compte du 1/4 de finale aller de la Ligue des champions à l’Allianz Arena du Bayern Munich, Neymar s’est montré particulièrement altruiste en délivrant la première passe décisive de la partie à son compère d’attaque Kylian Mbappé. Et Neymar ne s’est pas arrêté là puisqu’il a servi un véritable caviar à Marquinhos d’une longue ouverture du pied gauche que le capitaine du PSG à transformer en face à face devant Manuel Neuer. Même si Kylian Mbappé s’est distingué avec son doublé (3-2), la performance de Neymar est à souligner; Néanmoins, ladite prestation s’est déroulée il y a plus d’un an désormais, de quoi laisser les supporters du PSG sur leur faim…