Mercato - PSG : Un joueur de Serie A lâche un appel du pied à Campos pour un transfert

Publié le 18 juin 2022 à 18h15 par Ewen Robin

En quête de renforts défensifs, le PSG garderait un œil sur Gleison Bremer. Le joueur de 25 ans, évoluant au Torino, a enchaîné les bonnes prestations en Serie A. Courtisé par de nombreux clubs, le Brésilien semble décidé à quitter le club du Piémont pour relever de plus grands défis comme il l'a lui-même avoué.

Officiellement en poste depuis quelques semaines, Luis Campos s’active déjà sur le marché des transferts. Les pistes se multiplient, et celle menant à Vitinha (milieu de terrain) semble même aboutir. En parallèle, le PSG songe également à renforcer sa charnière centrale. Si le nom de Milan Skriniar est évoqué avec insistance ces derniers jours, Luis Campos s’attarderait également sur le dossier Gleison Bremer, évoluant en Serie A du côté du Torino.

« Je dois atteindre un niveau bien plus élevé »