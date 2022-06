Foot - PSG

PSG : Al-Khelaïfi tire à boulets rouges sur Tebas et le Real Madrid

Publié le 22 juin 2022 à 11h30 par Axel Cornic

Nasser Al-Khelaïfi et Javier Tebas se livrent une véritable guerre par médias interposés depuis plusieurs années déjà. Dernier épisode en date la prolongation de Kylian Mbappé, puisque le président de LaLiga a décidé de porter l’affaire devant la justice en portant plainte contre le PSG. Forcément, cela n’a fait que creuser le gouffre qui sépare les deux hommes...

C’est l’un des débats qui colle à la peau du Paris Saint-Germain, depuis l’arrivée de QSI. Accusé de dépenser sans compter et d’avoir un net avantage grâce à ses fonds étatiques, le club de la capitale ne s’est pas fait que des amis. C’est le cas avec Javier Tebas, qui est sans aucun doute le plus grand détracteur du projet qatari, qu’il n’a jamais épargné depuis 2013. Et tout y est passé, du transfert de Neymar à l’arrivé de Lionel Messi, sans oublier bien sur la toute récente prolongation de Kylian Mbappé. « Le PSG va se retrouver avec des pertes de 200M€, ils en traînent déjà 300, et ils vont renouveler Mbappé avec ces chiffres » avait lancé à l’époque Tebas. « Ils vont devoir tricher, je ne sais pas s'ils vont devoir payer en dehors de l'environnement français ou engraisser les sponsors, ce qu'ils font déjà. Cette semaine, nous allons dénoncer le PSG également, la semaine dernière nous l'avons fait avec City ». Les menaces sont rapidement devenues des actes, puisque LaLiga a déposé une plainte contre le PSG auprès de l’UEFA le 15 juin dernier et en Espagne on estime que cela pourrait aller plus loin, puisque Javier Tebas voudrait même faire appel à la justice française.

« C’est un manque d’éducation de dire aux autres ce qu’ils peuvent faire ou bien ne pas faire »