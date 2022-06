Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, 600M€... Après sa plainte, Tebas fracasse encore le Qatar

Publié le 16 juin 2022 à 15h30 par Amadou Diawara

Comme l'a annoncé Javier Tebas, LaLiga a porté plainte contre le PSG et Manchester City parce qu'ils n'auraient pas respecté les règles du fair-play financier. Entendu lors de l'assemblée des Ligues Européennes ce jeudi, Javier Tebas n'a pas hésité à lâcher de nouveaux tacles au PSG de Nasser Al-Khelaïfi et à Manchester City.

Alors que le PSG et Manchester City n'auraient pas respecté les règles du fair-play financier - notamment pour la prolongation de Kylian Mbappé et le transfert d'Erling Braut Haaland - LaLiga a décidé de porter plainte contre les deux mastodontes européens. En effet, la ligue espagnole a fait une annonce via un communiqué pour officialiser ses attaques en justice envers le PSG et Manchester City ce mercredi après-midi.

⚪🚨La Liga a déposé cette semaine une plainte auprès de l'UEFA contre le PSG pour violation continue des règles actuelles du fair-play financier. @cope#RealMadrid #rmalive #HalaMadrid #PSG #LaLiga pic.twitter.com/vjZ1x9qd1o — Real Madrid CF FR (@RealMadridCFFR1) June 15, 2022

«Le PSG va terminer la saison avec une masse salariale de 600M€, sans compter Mbappé »