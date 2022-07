Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Neymar a fait une annonce fracassante à Santos sur le mercato

Publié le 2 juillet 2022 à 16h45 par Amadou Diawara mis à jour le 2 juillet 2022 à 17h29

Engagé jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG, comme le10sport.com vous l'a annoncé en exclusivité, Neymar pourrait prendre le large dès cet été. En effet, le club de la capitale aimerait se débarrasser de la star brésilienne lors de ce mercato et lui aurait fait savoir. Conscient de la situation, Santos est en embuscade. Et comme l'a révélé le président du club brésilien, Andres Rueda, Neymar a promis qu'il allait revenir.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar a négocié une option pour étendre son bail jusqu'au 30 juin 2027 cet été lorsqu'il a paraphé son nouveau contrat avec le PSG en mai 2021. Et alors que cette clause a été activée, la star brésilienne serait, malgré tout, sur le départ. En effet, la direction du PSG aimerait se débarrasser de Neymar lors de ce mercato et lui aurait fait savoir. Une information qui n'aurait pas échappée à Santos, bien décidé à profiter de la situation pour rapatrier le numéro 10 du PSG. Et comme l'a confié le président du club brésilien, Andres Rueda, il espère que Neymar tiendra sa promesse en revenant jouer dans son équipe dès cet été.

«Quand il est parti, il a dit qu'il reviendrait»

« Quand il est parti, il a dit qu'il s'en allait, mais qu'il reviendrait. Nous avons parlé, nous savons que c'est difficile, que c'est un rêve » , a révélé Andres Rueda à Radio Guaruja , avant d'en rajouter un couche.

«C'est un rêve, mon obligation est d'essayer au moins»