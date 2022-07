Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À peine prolongé, Mbappé reçoit déjà un nouveau message du Real Madrid

2 juillet 2022

Approchant de la fin de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé semblait promis au Real Madrid, où joueurs, dirigeants et supporters l’attendaient les bras ouverts, mais le Bondynois a finalement décidé de prolonger son bail jusqu’en juin 2025. Interrogé sur ce dossier par la presse croate, Luka Modric n’en veut pas au champion du monde tricolore, au point d’évoquer déjà une arrivée en Espagne dans les prochaines années…

Après son échec en 2017, le Real Madrid espérait et était même convaincu de mettre la main sur Kylian Mbappé cet été. Il faut dire que les planètes étaient alignées pour Florentino Pérez, pouvant s’attacher les services de l’international tricolore sans débourser d’indemnité de transfert, alors que ce dernier voulait rejoindre la Casa Blanca l’été précédent. Mais en un an, le PSG est parvenu à trouver les bons arguments pour faire changer d’avis son attaquant, qui a décidé de prolonger son bail jusqu’en juin 2025. Une décision qui n’est pas passée en Espagne, où Kylian Mbappé se retrouve sous le feu des critiques. De son côté, Luka Modric estime qu’il faut désormais tourner la page et accepter le choix du Français.

Modric accepte la décision de Mbappé

« Mbappé a décidé ce qu'il a décidé, c'est son droit et maintenant il vit avec cette décision. On a tous pensé qu'il viendrait à nous, ça n'est pas arrivé et maintenant quoi ? Eh bien, ne crucifions pas l'homme ? Mbappé est un grand joueur, mais comme je le répète toujours, dans n'importe quel contexte, aucun joueur n'est plus important que le club. Madrid est la chose la plus importante, avant tous les joueurs, et il en sera toujours ainsi », confie Luka Modric, dans un entretien accordé au média croate Sportske Novosti .

« Mbappé à Madrid dans quelques années ? Personne ne sait ce qui peut arriver demain »

Pour autant, le Ballon d’Or 2018 ne tire pas une croix de manière définitive sur Kylian Mbappé. Relancé par Sportske sur la possibilité de voir le champion du monde tricolore au Real Madrid à l'avenir, Luka Modric ne ferme pas la porte à cette possibilité : « Personne ne sait ce qui peut arriver demain, encore moins dans trois ou quatre ans dans le football. Le temps le dira. »

« Parfois, il y a des trains qui ne passent qu'une fois… »