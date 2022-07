Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce fracassante du Barça pour Lewandowski

Publié le 2 juillet 2022 à 15h10 par Hugo Ferreira

Désireux de quitter le Bayern Munich lors du mercato estival, Robert Lewandowski susciterait l’intérêt du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone. Toutefois, alors que les Bavarois ne veulent pas étudier de proposition inférieure à 50M€, le Barça ne serait disposé à offrir que 40M€, comme l’a confié le président Joan Laporta.

La fin de l’idylle est proche entre Robert Lewandowski et le Bayern Munich. Après 8 saisons passées chez les Bavarois, l’international polonais ne souhaite pas prolonger son aventure, et veut partir cet été, comme il l’a déjà confié à de nombreuses reprises. Conscient de cette situation, le Paris Saint-Germain aimerait l’attirer afin de l’associer à Kylian Mbappé, tout comme le FC Barcelone. Toutefois, le champion d’Allemagne aurait fixé un prix élevé pour le joueur de 33 ans.

Mercato - PSG : Cet énorme message à Barcelone sur le départ de Lionel Messi https://t.co/JdkCQkL9ab pic.twitter.com/E0zFpAPSGk — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 2, 2022

Le Bayern Munich ne baisse pas sa demande pour Lewandowski

Alors qu’il ne reste plus qu’un an de contrat à Robert Lewandowski, le Bayern Munich ne compte pas le brader. En effet, selon les informations de Bild , les Bavarois ne seraient prêts à négocier le départ de leur attaquant qu’en cas d’offre de 50M€ minimum. Un montant que le FC Barcelone, également présent sur ce dossier, n’a pas l’intention d’atteindre.

Le FC Barcelone ne veut pas payer plus de 40M€