Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre de 45M€ est balayée pour le transfert de Lewandowski

Publié le 30 juin 2022 à 12h15 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Bayern, Robert Lewandowski veut prendre le large dès cet été. Alors qu'il serait en concurrence avec le PSG pour le transfert du Polonais, le FC Barcelone aurait dégainé une troisième offre à hauteur de 40M€, plus 5M€ de bonus. Toutefois, le club emmené par Julian Nagelsmann aurait refusé cette proposition, réclamant environ 50M€ minimum.

Après huit saisons de règne au Bayern, Robert Lewandowski voudrait changer d'air au plus vite. Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2023, le buteur polonais aimerait changer de club dès cet été. Conscients de la situation, le PSG et le FC Barcelone seraient en embuscade. En effet, les deux clubs seraient à la lutte pour boucler le transfert de Robert Lewandowski. Et malheureusement pour le club de la capitale, la star du Bayern n'aurait d'yeux que pour le Barça actuellement. Toutefois, le PSG a tout de même de bonnes raisons d'y croire sur ce dossier, puisque le club emmené par Xavi n'arriverait pas à s'entendre avec le Bayern.

Transferts - PSG : Nouvelle bombe en Espagne sur le mercato de Neymar https://t.co/hhUuUVeTAN pic.twitter.com/1mevdqH72h — le10sport (@le10sport) June 30, 2022

Le Barça a lancé une nouvelle offensive à 45M€ pour Lewandowski

Après avoir formulé deux offres successives, qui n'auraient pas été du gout du Bayern, le FC Barcelone aurait lancé une troisième offensive pour Robert Lewandowski. Toutefois, cette proposition aurait été balayée d'un revers de la main par Julian Nagelsmann.

Le Bayern a repoussé la 3ème offre de Barcelone