Mercato : Le FC Barcelone et le PSG sont rappelés à l’ordre pour le transfert de Lewandowski

Foot - Mercato

Président d’honneur du Bayern Munich, Uli Hoeness a rappelé à l’ordre le PSG, intéressé par le profil de l’attaquant, et surtout le FC Barcelone, auteur d’une nouvelle offre de transfert pour Robert Lewandowski. D’après Hoeness, le Barça n’arrivera pas à changer la position du Bayern Munich qui compte bien conserver Lewandowski jusqu’à l’expiration de son contrat en juin 2023.

Le FC Barcelone semble être prêt à aller à la guerre avec le PSG pour sortir vainqueur de l’opération Robert Lewandowski. Ce n’est un secret pour personne. Depuis quelque temps, alors que le Polonais a lui-même fait part de ses envies d’ailleurs, le FC Barcelone travaillerait sur le recrutement de Robert Lewandowski. En parallèle, le conseiller football Luis Campos aimerait aligner Lewandowski à la pointe de l’attaque du PSG avec Kylian Mbappé selon L’Équipe et Foot Mercato .

Que ce soit via le journaliste polonais Tomasz Wlodarczyk ou Fabrizio Romano, il semblerait que le FC Barcelone ait pris la décision de distancer Luis Campos et le PSG dans la course à la signature de Robert Lewandowski. Pour ce faire, le Barça aurait formulé une nouvelle offre de 40M€ avec des bonus permettant au Bayern Munich d’au final récolter la somme de 50M€ pour son attaquant qui est sous contrat jusqu’en juin 2023.

Uli Hoeneß: "As things stand in Munich, and from what I heard in several conversations, Barcelona can save themselves further offers. I think Oliver Kahn, Herbert Hainer and Hasan Salihamidžić's statements, that Lewandowski should fulfill his contract, were clear" [@SkySportDE] pic.twitter.com/brY2A4h0C8