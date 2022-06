Mercato - PSG : Lewandowski joue la montre pour son avenir

Foot - Mercato - PSG

À l’heure actuelle, Robert Lewandowski ne sait toujours pas sous quel maillot il jouera la saison prochaine. Le Polonais nourrirait des envies de départ cet été malgré son contrat qui le lie au Bayern Munich jusqu’en juin 2023. Sa situation aurait attiré quelques cadors européens comme le PSG - qui se cherche un nouvel attaquant - ou encore le FC Barcelone. La formation blaugrana ferait d'ailleurs tout son possible pour recruter Robert Lewandowski ces derniers temps, malgré ses difficultés sur le plan économique. Et l’attaquant de 33 ans pourrait rendre un petit service à Joan Laporta dans les négociations.

Robert Lewandowski has received communication from Barcelona of their new proposal to Bayern: €40m guaranteed plus add-ons. 🚨🇵🇱 #FCB Lewandowski has confirmed his intention to wait again for Barça, also thanks to the relationships between his agent and Laporta.