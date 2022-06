Foot - Mercato

Mercato : Barcelone, PSG… Le Bayern réclame une offre hors marché pour Lewandowski

Publié le 28 juin 2022 à 22h30 par Thomas Bourseau

Conseiller football du PSG, Luis Campos ne resterait pas insensible au profil de Robert Lewandowski et se serait immiscé dans cette opération menée par le FC Barcelone. Cependant, l’avantage serait clairement en faveur du Barça qui dispose déjà d’un accord avec le joueur et compterait avoir le Bayern Munich à l’usure au sujet de l’indemnité finale du transfert.

Le feuilleton Robert Lewandowski connaît décidément son lot de rebondissements. Arrivé le 10 juin dernier en tant que conseiller football du PSG, et alors que jusqu’ici le FC Barcelone se trouvait seul sur le coup, Luis Campos a relancé le dossier Robert Lewandowski. D’après L’Équipe et Foot Mercato , le nouveau patron de la section sportive du PSG aimerait faire de Lewandowski la nouvelle arme offensive du Paris Saint-Germain.

Le Bayern prêt à vendre la page Lewandowski

De son côté, Robert Lewandowski n’a pas caché ses envies d’ailleurs et a ouvertement fait part de son désir de plier bagage cet été, soit à une saison de l’expiration de son contrat au Bayern Munich. Jusqu’ici, Lewandowski se heurtait à la réticence de ses dirigeants, rendue publique à plusieurs reprises, de le céder avant la clôture du mercato estival, au risque de le voir partir libre dans un an. Cependant, d’après Sky Deutschland , le vent aurait tourné et le Bayern Munich serait désormais résigné à vendre le Polonais à condition d’y trouver son compte financièrement parlant et surtout de trouver le remplaçant de son serial buteur. Le FC Barcelone aurait déjà formulé deux offres distinctes au Bayern Munich, qui ne répondraient pas aux critères du comité de direction du club bavarois.

Le Barça acculé devant la demande de 75M€ du Bayern

Pour autant, le FC Barcelone semblerait contraint de casser sa tirelire pour satisfaire les exigences financières du Bayern Munich au niveau de l’indemnité du transfert. Des sources proches de l’opération ont révélé à SPORT que le Bayern Munich réclamerait pas moins de 75M€ pour lâcher Robert Lewandowski. Que ce soit le joueur ou le Barça , les deux parties trouveraient que ce prix serait totalement « farfelu » compte tenu de la situation et surtout « hors marché ». De ce fait, le FC Barcelone aurait pris la décision de ne pas revoir sa position et camperait sur son offre de 40M€ en espérant que le Bayern Munich revoit ses ambitions à la baisse.

Une deadline pas respectée ?

Toujours selon les informations de SPORT , Robert Lewandowski attendrait du Bayern et du FC Barcelone que tout soit réglé avant le 12 juillet pour son transfert, moment où la pré-saison du Bayern commencera. Pour autant, les négociations finales n’auraient pas encore été entamées, mais le FC Barcelone resterait optimiste puisque le club bavarois est désormais ouvert à la vente de Lewandowski. Pour ce qui est de la deadline fixée par le Polonais, le Barça aurait prévenu que les discussions pourraient s’éterniser outre ce moment.

#FCB 🔵🔴🚨 NOTICIA SPORT 🚨💸 La oferta máxima del Barça por Lewandowski: 40 millones más variables💥 El Bayern ya quiere negociar, pero se descuelga pidiendo 75 millones de euros✍️ Lluís Miguelsanz https://t.co/Pdy0KKhqCm — Diario SPORT (@sport) June 28, 2022

