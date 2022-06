Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Neymar pose une condition à 200M€ pour partir

Publié le 29 juin 2022 à 10h10 par Axel Cornic mis à jour le 29 juin 2022 à 10h14

Dans l’entourage de Neymar on ne semble pas s’opposer à un départ, alors que le contrat avec le Paris Saint-Germain a récemment été rallongé jusqu’en 2027 grâce à une option automatique. Pourtant, cela ne se fera pas gratuitement, sachant que le Brésilien est l’un des joueurs les mieux payés au monde.

Est-ce la fin des aventures parisiennes de Neymar ? La prolongation de Kylian Mbappé semble avoir tout changé pour la star brésilienne du Paris Saint-Germain, qui n’est plus du tout le pilier du projet QSI. Pire, le président Nasser Al-Khelaïfi lui a envoyé des menaces à peine voilées récemment, lors de différentes interviews accordées au Parisien comme à des quotidiens étrangers. Le message est clair, Neymar ne serait plus le bienvenu au PSG et El Pais annonce même que les dirigeants seraient disposés à lui offrir 200M€ pour trouver une solution cet été et donc le voir partir.

Mercato - PSG : Tout se met en place pour Renato Sanches https://t.co/A8L5graCtV pic.twitter.com/kTTC4vqfZa — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 29, 2022

Neymar prêt à quitter le PSG... pour 200M€

Le son de cloche est différent en Italie. D’après les informations de Il Corriere della Sera , ce ne serait pas du tout le PSG qui aurait proposé cette somme, mais plutôt l’inverse ! Neymar et son entourage auraient en effet réclamé 200M€ au club, pour accepter la résiliation d’un contrat qui court jusqu’en juin 2027. Reste à voir si le PSG sera prêt à aller jusque-là, afin de se débarrasser d’une star devenue encombrante.

Qui veut de Neymar ?

Mais ou pourrait rebondir Neymar ? Actuellement, il n’y a pas un club qui semble prêt à l’accueillir. Un retour au FC Barcelone a été évoqué, mais l’état des caisses du club rendent cette opération impossible. Ainsi, la seule solution pourrait être la Premier League, où plusieurs clubs ont l’argent pour pouvoir s'offrir un joueur de l’envergure de Neymar. Cela serait le cas de Manchester United ou encore de Chelsea, où le numéro 10 du PSG pourrait retrouver son ancien coéquipier Thiago Silva.