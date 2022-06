Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé valide une piste du mercato

Publié le 29 juin 2022 à 9h10 par Guillaume de Saint Sauveur

Fortement intéressé par le profil de Seko Fofana, le PSG aurait déjà amorcé des discussions depuis un moment avec le RC Lens. Et alors que le milieu de terrain ivoirien semble intéressé par la perspective d’un transfert dans la capitale, Kylian Mbappé adorerait retrouver Fofana au PSG.

Lundi, en conférence de presse, Franck Haise ouvrait indirectement la porte à un transfert de Seko Fofana (27 ans) cet été : « Évidemment, on a tous la volonté de les garder. Mais il y a un projet club, il y a les joueurs qui sont aussi des projets (…) On sait tous pertinemment comment les choses peuvent se passer. S’il nous manque l’un ou l’autre de nos joueurs de l’entrejeu titulaires la saison passée, ou les deux, on s’adaptera », confiait l’entraîneur du RC Lens, faisant référence au cas Fofana, courtisé notamment par Luis Campos au PSG.

Le PSG ne lâche plus Fofana

L’EQUIPE indique dans ses colonnes du jour que le PSG a bel et bien entamé des négociations avec le RC Lens pour Seko Fofana, qui serait quant à lui déjà emballé par l’idée d’un transfert à Paris pour retrouver sa région d’origine. Le RC Lens réclamera un montant proche de ce que le PSG va payer pour Vitinha, soit 40M€, pour envisager une vente de Fofana.

Mbappé chaud pour l’opération Fofana

Par ailleurs, le quotidien sportif précise que Kylian Mbappé adore Fofana et se verrait bien évoluer à ses côtés au PSG. Affaire à suivre…