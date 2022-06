Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Quel sera le premier coup de Campos sur le mercato ?

Bien décidé à renforcer son effectif cet été, Luis Campos ne chôme pas sur le mercato et a déjà activé plusieurs pistes qui semblent proches d'aboutir. Le nouveau conseiller football du PSG a ciblé plusieurs postes à renforcer et pourraient boucler son premier transfert très rapidement. Mais quelle sera la première recrue de l'ère Campos ?

Cet été, le PSG a décidé de se lancer dans une large revue d'effectif. Pour cela, Luis Campos a été nommé conseiller du football et sera épauler par Antero Henrique qui sera notamment en charge du recrutement. Leur objectif est clair, à savoir réussir à bâtir un nouveau groupe, ce qui passe par plusieurs départs, mais également l'arrivée de nouveaux joueurs avec des postes bien ciblés. Et en coulisses, Luis Campos ne chôme pas pour renforcer le PSG. Mais quel sera son premier transfert ?

Vitinha-Sanches, l'axe Campos

Le premier secteur de jeu à renforcer en priorité est bien évidemment le milieu de terrain où Marco Verratti est bien seul. Ander Herrera, Idrissa Gueye ou encore Leandro Paredes sont tous poussés au départ et Luis Campos a déjà une idée bien précise pour les remplacer. Comme révélé par le10sport.com, le PSG a dégainé une offre de 10M€ pour recruter Renato Sanches. Une information confirmée par Le Parisien qui ajoute que le milieu de terrain du LOSC souhaite absolument signer à Paris où il retrouverait Luis Campos et Christophe Galtier. Autre transfert très bien avancé dans ce secteur de jeu, celui de Vitinha, tout proche de s'engager avec le PSG pour 40M€ en provenance du FC Porto.

Skriniar-Scamacca, au bon souvenir de Leonardo

Mais en plus de son réseau portugais, facilité par son entente avec Jorge Mendes, Luis Campos pourrait également boucler deux transferts en Serie A. En effet, l'une des pistes les plus chaudes du PSG mène à Milan Skriniar qui serait très chaud à l'idée de signer à Paris. Encore faut-il trouver un accord avec l'Inter Milan qui réclame 70M€ pour son défenseur central. Enfin, l'arrivée de Gianluca Scamacca semble également en très bonne voie. L'attaquant de Sassuolo semble correspondre au profil recherché par Luis Campos pour assurer la concurrence dans le secteur offensif. Un mercato qui semble correspondre au récent discours affiché par Nasser Al-Khelaïfi.

