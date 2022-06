Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle confirmation pour le transfert de Renato Sanches

Publié le 28 juin 2022 à 20h45 par Arthur Montagne

En quête de renforts dans l'entrejeu en vue de la saison prochaine, le PSG s'active pour dénicher plusieurs milieux de terrain cet été. Dans cette optique plusieurs noms circulent à l'image de ceux de Vitinha ainsi que de Renato Sanches. Le transfert du joueur du LOSC se confirme d'ailleurs très sérieusement.

Tout juste nommé conseiller football du PSG, Luis Campos est déjà sur tous les fronts pour renforcer l'effectif du club de la capitale qui sera selon toute vraisemblance aux mains de Christophe Galtier. Dans cette optique, c'est surtout dans le cœur du jeu que des recrues sont attendues et Luis Campos l'a bien compris. En effet, le transfert de Vitinha en provenance du FC Porto semble en excellente voie pour 40M€, mais ce n'est pas tout.

Renato Sanches toujours plus proche du PSG

L'autre piste brûlante au milieu de terrain se nomme Renato Sanches. Comme révélé par le10sport.com, le PSG a même dégainé une première offre de 10M€ pour convaincre le LOSC. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, le transfert de l'international portugais prend forme. Et pour cause, Renato Sanches veut absolument retrouver Luis Campos au PSG. Il faut dire que c'est le dirigeant portugais qui était à l'origine de son transfert au LOSC en 2019.

🚨Les infos @le10sport se confirment pour Renato Sanches 🇵🇹▶️18 juin : Le PSG lance l'opération Sancheshttps://t.co/WMc0JJddRr▶️24 juin : Le PSG offre 10M€ au LOSChttps://t.co/xuolrWRBGDLe transfert de Renato Sanches est donc en très bonne voie 🔥 — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) June 28, 2022

