Mercato - PSG : Renato Sanches a lâché une réponse à Luis Campos

Publié le 28 juin 2022 à 17h30 par Arthur Montagne

Hyper actif en coulisse, Luis Campos tente de boucler plusieurs transferts le plus rapidement possible. Dans cette optique, le dossier Vitinha est très avancé, mais d'autres renforts sont attendus à l'image de Renato Sanches. Comme révélé par le10sport.com, le PSG a dégainé une offre de 10M€. Et visiblement, l'international portugais n'a plus de doute concernant ses intentions.

Nommé conseiller football du PSG il y a quelques jours, Luis Campos ne chôme pas sur le mercato. Et pour cause, le dirigeant portugais sait parfaitement ce dont a besoin l'effectif parisien, qui sera probablement aux mains de Christophe Galtier la saison prochaine. Dans cette optique, plusieurs transferts sont déjà bien engagés à l'image de celui de Vitinha, qui a de grandes chances d'être la première recrue de l'ère Campos au PSG. Mais ce n'est pas tout puisque, comme révélé par le10sport.com, le club parisien a également entrepris des démarches auprès de l'entourage de Renato Sanches, dans un premier temps, avant de passer à l'action auprès du LOSC, avec une offre de 10M€.

Renato Sanches est prêt à tout pour le PSG

Et visiblement, Renato Sanches semble très chaud à l'idée de rejoindre le PSG. Selon les informations du Parisien , il rêve de collaborer à nouveau avec Luis Campos et Christophe Galtier. Le premier l'avait recruté à Lille en 2019 pour 25M€ tandis qu'il a évolué sous les ordres du second pendant deux saisons. Ce duo avait permis à Renato Sanches de relancer une carrière à l'arrêt au Bayern Munich. Par conséquent, aujourd'hui il n'a qu'une seule idée en tête à savoir rejoindre le PSG. A tel point qu'il aurait même repoussé les avances de l'AC Milan, club qui a longtemps été le mieux placé dans ce dossier.

Le PSG offre 10M€ au LOSC

Le PSG est donc en position de force. Et pour cause, le contrat de Renato Sanches prend fin dans un an et la concurrence de l'AC Milan est désormais écartée. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club de la capitale est donc passé à l'action dans ce dossier en dégainant une offre de 10M€. Une information confirmée par Le Parisien qui ajoute que le PSG ne reverra pas sa proposition à la hausse. Autrement dit, ce sera 10M€ cet été ou 0€ dans un an lorsque le contrat de Renato Sanches sera arrivé à échéance.

