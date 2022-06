Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Luis Campos a bien dégainé une offre 10M€ sur le mercato

Publié le 28 juin 2022 à 17h00 par Arthur Montagne

Comme révélé par le10sport.com, le PSG s'active pour le transfert de Renato Sanches. Selon nos informations, une offre de 10M€ a même été transmise au LOSC pour le milieu de terrain portugais. Une tendance confirmée par Le Parisien. Désormais, le PSG attend la réponse des Dogues, sous pression compte tenu de la situation contractuelle de son joueur.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG a lancé les discussions pour le recrutement de Renato Sanches, très apprécié par Luis Campos, qui l'avait recruté au LOSC, et par Christophe Galtier, qui l'a eu sous ses ordres. En plus du Vitinha, dont le transfert pour 40M€ est imminent, le PSG espère donc attirer l'ancien joueur du Bayern Munich. Et le club de la capitale est passé à l'action.

Le PSG offre 10M€ pour le transfert de Renato Sanches

En effet, selon nos informations, révélées le 24 juin, le PSG a dégainé une offre de 10M€ pour le transfert de Renato Sanches. Ce mardi, Le Parisien confirme que le club de la capitale est bien passé à l'action avec une proposition de 10M€ pour racheter la dernière année de contrat de l'international portugais qui est très chaud à l'idée de signer au PSG cet été.

🔥EXCLU @le10sport 🔥 Le PSG vient de proposer 10 M€ au LOSC pour Renato Sanches !Les discussions se poursuivent entre les deux clubs, le LOSC espère un montant supérieur. Mais les positions se rapprochent. Et surtout, Renato Sanches veut venir à Parishttps://t.co/h9tplWoeBr — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 24, 2022

Campos met la pression sur le LOSC sur le mercato