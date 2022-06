Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Rappelé à l’ordre pour Skriniar, Campos va dégainer une offre de 70M€

Publié le 28 juin 2022 à 16h10 par Thomas Bourseau mis à jour le 28 juin 2022 à 16h12

Conseiller football du PSG, Luis Campos semble être obnubilé par le recrutement de Milan Skriniar cet été. D’ailleurs, le dirigeant portugais compterait boucler cette opération dans les plus brefs délais malgré l’avertissement de l’Inter dans la journée de lundi. Une entrevue serait prévue entre les directions des deux clubs pour un montant global de l’opération avoisinant les 70M€.

Avant même qu’il soit officiellement nommé conseiller football du PSG le 10 juin dernier, Luis Campos s’était déjà mis au travail concernant le mercato estival du PSG. Comme Le Parisien, L’Équipe , RMC Sport et Foot Mercato le révélaient fin mai, l’une des priorités du dirigeant portugais pour cet été est le recrutement de Milan Skriniar, Campos estimant que renforcer la charnière centrale de l’effectif parisien est primordial.

L’Inter ne veut «lâcher aucun joueur» y compris Milan Skriniar

Cependant, la concurrence de Chelsea pourrait compromettre les plans de Luis Campos et de la direction du PSG comme Foot Mercato et Gianluca Di Marzio l’ont affirmé ces derniers temps. Mais le Chelsea de Thomas Tuchel n’est pas l’unique obstacle dans cette opération, l’Inter ne se montrant clairement pas ouverte à une vente de Milan Skriniar en l’état. « Sur Skriniar, comme sur nos autres joueurs, il y a l'intérêt de plusieurs équipes. On va évaluer sereinement, on est toujours dans la situation où on ne veut lâcher aucun joueur sauf s'il demande à être transféré ». Voici le message que Giuseppe Marotta, administrateur délégué de l’Inter, a tenu à faire passer à Sky Sport lundi.

PSG-Skriniar, avanza. El las próximas horas se producirán nuevos contactos entre los clubes: la cifra del traspaso rondaría los 70 millones. Los franceses quieren acelerar. @relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 28, 2022

Luis Campos prévoit une nouvelle réunion avec l’Inter et veut boucler un transfert à 70M€