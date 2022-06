Mercato - PSG : Luis Campos a un boulevard pour recruter ce buteur

Foot - Mercato - PSG

En partance du Stade de Reims, Hugo Ekitiké a l’embarras du choix pour son avenir. Tout proche de rejoindre Newcastle, l’attaquant de 19 ans a finalement vu le transfert se compliquer en raison de ses exigences. Une aubaine pour le PSG qui le suit de très près.

Maintenant qu’il a remplacé Leonardo, Luis Campos à la lourde tâche de gérer le mercato du PSG. Au-delà des ventes, le nouveau conseiller football du club de la capitale sera attendu sur sa faculté à flairer les bons coups. Et cela pourrait débuter avec un crack de Ligue 1…

Sur le départ du Stade de Reims, Hugo Ekitiké a tapé dans l’œil de Campos. Toutefois, le PSG a longtemps été devancé par Newcastle qui avait trouvé un accord avec le club rémois. Mais le deal a capoté lorsque le clan Ekitiké a revu ses exigences à la hausse. Une aubaine pour le PSG qui peut donc totalement inverser la tendance.

Hugo Ekitike deal. No changes for Newcastle, no intention to proceed at current conditions on player side after fee agreed weeks ago. Deal off, as things stand. ⛔️⚪️ #NUFCPSG are interested in Ekitike. Luís Campos, big fan - but still no bid. It also depends on the outgoings. https://t.co/BqsZOd8rpf