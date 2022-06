Foot - Mercato

Pochettino, Diallo, Vitinha… Toutes les infos mercato du 28 juin

Publié le 28 juin 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival a ouvert ses portes, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Le dossier Pochettino bloqué… pour 2M€ ?

L’EQUIPE révèle ce mardi que les discussions entre la direction du PSG et l'entourage de Mauricio Pochettino pour la résiliation de leur contrat butent sur un point précis : un montant 2M€ que réclame le technicien argentin et portant sur une prime que lui et ses collaborateurs auraient perçu s’ils étaient restés au PSG pour la saison à venir.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Marotta répond au PSG pour Skriniar

Interrogé par Sky Sport Italia , Giuseppe Marotta, l’administrateur délégué de l’Inter Milan, a répondu au PSG au sujet d'un éventuel transfert de Milan Skriniar : « Sur Skriniar, comme sur nos autres joueurs, il y a l'intérêt de plusieurs équipes. On va évaluer sereinement, on est toujours dans la situation où on ne veut lâcher aucun joueur sauf s'il demande à être transféré », a indiqué Marotta.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : La vente d'Abdou Diallo en bonne voie ?

Selon Sky Sport Italia , le Milan AC aurait réactivé la piste menant à Abdou Diallo alors que le défenseur sénégalais du PSG était déjà courtisé par le club italien en janvier dernier. A la recherche de renforts dans ce secteur du jeu, le club rossonero pourrait donc formuler une offre au PSG pour le transfert de Diallo, qui n'entre pas dans les plans de Luis Campos pour l'avenir.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Mourinho ciblé par le PSG avant Galtier et Zidane ?

D’après les informations de La Repubblica , les dirigeants du PSG avaient sérieusement songé à José Mourinho pour remplacer Mauricio Pochettino. Finalement, ce dossier n'a jamais abouti avec le Special One .



Pour plus d'informations, cliquez ici

EXCLU : Rennes hors-jeu, Mandanda va choisir entre l’OM et Nice

Selon nos informations, le choix de Steve Mandanda se fera finalement entre l’OM et l’OGC Nice. Le gardien tricolore a écarté l'option Stade Rennais pour son avenir, alors que le club breton tentait de le séduire depuis plusieurs semaines pour le relancer.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Le PSG sous pression pour le transfert de Vitinha