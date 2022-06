Foot - Mercato - OGC Nice

EXCLU - Mercato : Nice en duel final pour Solomon, priorité absolue de Favre

De retour à l’OGC Nice, Lucien Favre est déjà pied au plancher pour préparer le mercato estival. Le technicien suisse a transmis plusieurs requêtes à ses dirigeants et parmi elles, on retrouve la piste Manor Solomon. Révélé par le10sport.com, ce dossier fait figure de priorité et les Aiglons sont en duel final pour la signature du prodige d’Israël.

Après plusieurs jours d’attente, pour permettre au PSG et à Nice d’organiser un petit jeu de chaises musicales (départ de Pochettino pour permettre l’arrivée de Galtier au PSG puis celle de Favre à Nice), Lucien Favre a officialisé son retour sur la Cote d’Azur. Tout heureux de pouvoir retrouver les Aiglons, le Suisse n’en reste pas moins déjà focalisé sur la saison prochaine et notamment le recrutement estival. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Nice songe notamment à Manor Solomon.

Finale Nice - Fulham pour Solomon !

Sous contrat avec le Shakthar Donestk, Manor Solomon est à disposition du marché des transferts. Lucien Favre craquerait littéralement pour son profil et aurait fait passer le message à ses dirigeants : il veut Solomon en absolue priorité cet été ! Déterminé à obtenir gain de cause, Favre souhaite que Nice concentre toute son énergie à l’avancée de ce transfert, plus que n’importe quel autre. Mais il y a un dernier obstacle à franchir : Fulham. Le club anglais a de l’avance sur Nice car une offre a déjà été transmise pour Manor Solomon. Un temps d’avance qui n’est pas encore comblé par les Niçois. Mais les choses sont claires à présent : c’est bien un duel final qui oppose Nice à Fulham dans le dossier Solomon. Aucune autre écurie ne semble en mesure de se mêler à la bataille pour le milieu de terrain et international israélien.