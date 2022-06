Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un club de Ligue 1 sort du silence pour le transfert de Mandanda

Publié le 28 juin 2022 à 18h10 par Dan Marciano

En manque de temps la saison dernière à l'OM, Steve Mandanda pourrait quitter le club marseillais cet été pour terminer sa carrière en tant que titulaire. Comme annoncé par le10Sport.com, Rennes le suit, mais le gardien ne se rendra pas en Bretagne durant l'intersaison. Un match entre l'OM et l'OGC Nice s'annonce dans ce dossier.

Le sujet Steve Mandanda est sensible à l'OM. Véritable icone au sein de la cité phocéenne, le gardien n'est pas certain de terminer sa carrière dans son club de cœur. La raison ? La concurrence de Pau Lopez et le faible temps de jeu obtenu la saison dernière. Agé de 37 ans, l'international français se questionne, alors que la prochaine Coupe du monde pourrait être l'un de ses derniers objectifs avant de retirer les crampons. Mandanda devrait rencontrer ses dirigeants dans les prochains jours, mais dispose de plusieurs touches s'il décide à changer d'air cet été.

« Steve Mandanda rentre dans les critères que je recherche »

Depuis plusieurs semaines, Rennes suit sa situation. A la recherche d'un portier expérimenté, le club breton a confirmé cet intérêt ce mardi. « L’idée, c’est d’aller chercher un joueur d’expérience. Steve Mandanda, Yann Sommer et Fernando Muslera, que vous citez, rentrent dans les critères que je recherche. Ils ont l’expérience internationale qui nous ferait, je pense, énormément de bien. Je peux dire que pour les trois, j’ai pu avoir un échange avec leurs intermédiaires » a confié le directeur sportif Florian Maurice lors d'un entretien accordé à TVR .

EXCLU @le10sport : Mandanda n'ira pas à Rennes❌Bien que séduisante, la proposition rennaise n'a pas été retenue par Mandanda✅ A présent, il doit trancher entre rester à l'OM et dire oui à Nice#MercatOM https://t.co/jJvakTG4h4 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 28, 2022

Mandanda n'ira pas à Rennes

Mais comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité, Steve Mandanda ne se rendra pas à Rennes. Le gardien souhaite rester dans le sud de la France. Il pourrait décider de rester à l'OM, ou alors rejoindre l'OGC Nice. La formation niçoise apprécie le champion du monde 2018 et pourrait lui offrir une place de choix dans le groupe de Lucien Favre, alors que Walter Benitez a plié bagages.