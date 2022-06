Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La bombe de la presse brésilienne sur un transfert de Neymar

Publié le 28 juin 2022 à 23h00 par Bernard Colas

Alors que son contrat va prochainement s’étendre jusqu’en 2027, Neymar se retrouve dans une situation complexe au PSG. L’international brésilien sort d’une saison contrastée et n’échappe pas aux critiques des supporters, et du côté de la direction, on affiche également de gros doutes sur sa continuité. La presse brésilienne confirme en effet que le Paris Saint-Germain est à l’écoute des offres pour sa star.

« Si Neymar fait partie du nouveau projet ? On ne peut pas parler de ces questions dans les médias, certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées. » Récemment interrogé sur l’avenir de Neymar par la Gazzetta dello Sport , Nasser Al-Khelaïfi a clairement laissé entendre qu'il ne s'opposerait pas à un départ de l’international brésilien dans ce mercato estival qui s’annonce mouvementé dans la capitale. Neymar sort d’une nouvelle saison irrégulière et n’apparaît plus comme un élément intransférable aux yeux de la direction et des propriétaires qataris. Mais la situation du numéro 10 du PSG est plus complexe qu’il n’y paraît.

Le PSG n’a rien dit à Neymar, mais…

Selon les informations divulguées par TNT Sports , le PSG affiche une position ambiguë avec son attaquant brésilien. En effet, le club ne lui a pas indiqué qu’il ne comptait pas sur lui pour la saison prochaine, mais Neymar n’est pas pour autant considéré comme un élément intransférable comme indiqué ces derniers jours par plusieurs médias. La direction parisienne est bien à l’écoute des offres même si le joueur de 30 ans n’est pas pressé de partir pour autant.

O QUE SABEMOS SOBRE UMA POSSÍVEL SAÍDA DE NEYMAR DO PSG! ✈️🇫🇷 Nosso @marcelobechler apurou que o clube está pronto pra receber uma proposta pelo brasileiro, mas não disse ao jogador que não conta mais com ele. Qual seria o melhor futuro pro Ney, torcedor? #Neymar #PSG pic.twitter.com/oR4W6wBEn3 — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) June 28, 2022

Quel club pourrait accueillir Neymar ?