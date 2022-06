Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Annoncé sur le départ, Kimpembe fait passer un message fort

Publié le 28 juin 2022 à 22h15 par Dan Marciano

A en croire certains médias étrangers, Presnel Kimpembe ne serait pas certain de poursuivre sa carrière au PSG, d'autant que Luis Campos prépare l'arrivée de Milan Skriniar en défense centrale. Son nom a été associé à Chelsea, mais aussi au Real Madrid. Alors que de nombreuses rumeurs apparaissent, le joueur a délivré un message fort sur son passage au PSG.

Presnel Kimpembe sur le départ ? Selon le média turc Fanatik, le défenseur central serait courtisé par le Real Madrid et Chelsea. Une révélation qui paraît dans un contexte particulier. Interrogé il y a quelques semaines sur son avenir au PSG, l'international français avait jeté un froid sur la suite de son aventure. « J'aurai 27 ans en août, c'est un moment clé de ma carrière. J'attends de rencontrer la future direction sportive par rapport au projet du club. Il faudra discuter assez rapidement » avait-il confié. Mais alors que son futur fait l'objet de nombreuses spéculations, Kimpembe a délivré un message fort sur son passage au PSG.

« Pouvoir jouer avec ce maillot c’est un rêve et un honneur »

Questionné par PSG TV, l e joueur a évoqué sa fierté d'appartenir au club de la capitale. « Etre passé de titi à titulaire au PSG ? Oh ! Beaucoup de fierté. Parce que j’ai fait toutes mes classes ici, et pouvoir jouer avec ce maillot c’est un rêve et un honneur, surtout quand on vient du centre de formation. J’ai tout appris ici. Porter ce maillot à chaque match c’est une immense fierté » a déclaré le joueur.

Marina, membre MyParis a pu rencontrer @kimpembe_3 pour l'interviewer ! 🎙️🤣#MyParis 🔴🔵 pic.twitter.com/BkHt3a0S7S — MyParis Saint-Germain (@MyParisSG) June 28, 2022

Kimpembe évoque son statut au PSG