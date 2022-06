Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Incroyable révélation à 200M€ sur le transfert de Neymar

Publié le 28 juin 2022 à 15h15 par Thibault Morlain

Malgré un contrat qui va se prolonger jusqu’en 2027, Neymar n’est plus odeur de sainteté au PSG. Aujourd’hui, le Qatar aurait ouvert la porte à un départ du Brésilien. Cet été, le numéro 10 parisien pourrait ainsi s’en aller et du côté de l’Espagne, on a fait de grosses révélations concernant les conditions de ce possible départ de Neymar.

Entre le PSG et Neymar, cela pourrait se terminer cet été. Malgré les 222M€ investis pour l’ancien du FC Barcelone, le Qatar semble aujourd’hui prêt à s’en séparer. Alors que le Brésilien va prochainement voir son contrat s’étendre jusqu’en 2027, cette histoire pourrait donc s’arrêter là, à condition de trouver preneur bien évidemment. De son côté, le PSG pourrait ne pas lésiner sur les dépenses pour se séparer de Neymar.

C’est confirmé, le PSG ne veut plus de Neymar

Cela fait maintenant plusieurs jours qu’il est annoncé que le PSG ne veut plus de Neymar. Et El Pais confirme cela ce mardi. En effet, un proche d’Al-Khelaïfi a fait savoir que la semaine dernière, des intermédiaires du PSG avaient annoncé au père de Neymar la volonté du club de la capitale de lui trouver un nouveau club.

La promesse à 200M€ du PSG