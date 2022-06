Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après le fiasco Xavi Simons, Campos veut boucler le transfert d'une pépite

Publié le 29 juin 2022 à 20h15 par Thomas Bourseau

Après le départ libre de tout contrat de Xavi Simons, le PSG pourrait voir un autre jeune talent quitter ses rangs, mais cette fois-ci, par le biais d’un transfert. Arnaud Kalimuendo (20 ans) n’entrerait pas dans les plans du nouveau projet sportif parisien et sa cote exploserait sur le marché italien ainsi que du côté de Leeds United.

Titi parisien, il n’y avait cependant pas de place pour Arnaud Kalimuendo ces deux dernières saisons au PSG. C’est la raison pour laquelle l’attaquant de 20 ans a été prêté à deux reprises au RC Lens. Et maintenant ? Bien que la volonté de la nouvelle section sportive emmenée par Luis Campos et Antero Henrique soit de se séparer de Mauro Icardi et surtout de Neymar, ces potentiels départs n’ouvriraient absolument pas la porte à Arnaud Kalimuendo au PSG.

Kalimuendo fait tourner bien des têtes en Italie

En effet, d’après L’Équipe et TMW , Arnaud Kalimuendo aurait une jolie cote de l’autre côté des Alpes. Sassuolo, l’Atalanta Bergame, Bologne et l’Inter seraient tous sur les rangs pour éventuellement accueillir l’attaquant du PSG parmi leurs rangs. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Paris Saint-Germain, Kalimuendo ne devrait pas s’éterniser au sein du club de la capitale.

🔵🔴Arnaud Kalimuendo est bien pisté par l’Inter Milan. Ses proches ont même été invités à voir un match à Milan il y a quelques semaines. Leeds est là aussi.La tendance est à un départ même siChristophe Galtier voulait le récupérer quand il entraînait Nice. — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 29, 2022

L’Inter a tenté une approche audacieuse avec Kalimuendo

À en croire les informations divulguées par Fabrice Hawkins, l’Inter n’aurait pas simplement coché le nom d’Arnaud Kalimuendo sur sa liste de potentielles recrues estivales. En effet, le journaliste révèle que le club nerazzurri aurait même invité des proches de Kalimuendo à Milan pour qu’ils assistent à une rencontre disputée par l’Inter il y a plusieurs semaines de cela afin de renforcer le lien entre les deux parties. Et bien que le PSG préparerait le transfert de Kalimuendo, Leeds United serait également prêt à accueillir Arnaud Kalimuendo alors que le départ de Raphinha se confirme au sein du club anglais.