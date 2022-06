Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Ousmane Dembélé n’a pas fini son numéro sur le mercato

Publié le 29 juin 2022 à 19h15 par Thomas Bourseau

Annoncé du PSG et aux quatre coins de l’Europe à Chelsea et au Bayern Munich plus particulièrement, Ousmane Dembélé n’aurait toujours pas définitivement tranché pour son avenir. D’ailleurs, une prolongation de contrat au FC Barcelone ne serait toujours pas écartée. Néanmoins, le Barça estimerait que Dembélé va continuer à jouer la montre et que son avenir ne sera pas réglé le 30 juin, moment de l’expiration de son contrat.

Et si c’était le moment des adieux pour Ousmane Dembélé du côté du FC Barcelone ? Officiellement, le contrat du champion du monde prendra fin jeudi, soit le 30 juin 2022. Et à l’instant T, bien qu’il ait été question d’avancées ces derniers jours et d’un optimisme dans les bureaux des dirigeants du FC Barcelone, le dénouement du feuilleton n’apparaît toujours pas à l’horizon alors que l’horloge tourne.

En cas de départ de Barcelone, quelle destination pour Dembélé ?

Bien que Luis Campos se soit montré contre la potentielle venue gratuite d’Ousmane Dembélé dès le mois de mai selon Le Parisien , le président Nasser Al-Khelaïfi n’aurait pas totalement fermé ce dossier d’après SPORT qui a récemment fait savoir que le président du PSG verrait bien Ousmane Dembélé prendre la succession d’un Neymar qui est devenu indésirable à Paris. Chelsea et le Bayern Munich resteraient en embuscade d’après différents médias.

Le Barça estime que le feuilleton Dembélé ne sera pas réglé le 30 juin