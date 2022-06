Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération improbable pour le transfert de Neymar ?

Publié le 29 juin 2022 à 16h30 par Axel Cornic

Le divorce pointe son nez, alors que le Paris Saint-Germain et Neymar semblent en froid après les propos de Nasser Al-Khelaïfi. Un départ serait souhaité des deux côtés, mais cela ne s’annonce pas simple, puisqu’aucun club ne semble vraiment intéressé pour le moment. Ainsi, du côté du PSG on pourrait faire un gros sacrifice, afin de pouvoir trouver une solution...

Comme l’impression d’un déjà vu. Depuis son arrivée en 2017, l’histoire entre le Paris Saint-Germain et Neymar n’a pas été rose. La star brésilienne a en effet plusieurs fois pensé à un départ, notamment avec un retour au FC Barcelone en 2020. Le PSG s’est toujours plié en quatre pour le retenir... en tout cas jusqu’à maintenant. La fin de saison et la prolongation de Kylian Mbappé, symbole d’une toute nouvelle ère à Paris, semble avoir marqué un changement radical pour Neymar et les propos de Nasser Al-Khelaïfi n’ont fait que le confirmer. « Si Neymar fait partie du nouveau projet ? On ne peut pas parler de ces questions dans les médias, certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées » a déclaré le président du PSG, qui a multiplié les interviews avec Le Parisien , MARCA et La Gazzetta dello Sport . « Au-delà des rumeurs au sujet de Neymar, tout le monde doit donner le maximum, sinon ils devront partir. Il y a trop de joueurs qui ont profité, il y aura des ventes ». Message reçu par le clan Neymar, puisque RMC Sport parle d’un clair agacement et d’une volonté de désormais trouver un nouveau club.

Le PSG prêt à prendre en charge une grosse partie du salaire ?

A 30 ans et avec un salaire de plus de 40M€ brut, Neymar n’est toutefois pas ce que l’on peut appeler une occasion en or, surtout au vu de sa fragilité physique. Ainsi, au Paris Saint-Germain on travaillerait sur une solution, afin de peut-être attiser l’intérêt des clubs européens. Il Corriere della Sera révélé qu’au sein du club de la capitale on ne serait pas fermés à l’idée d’un prêt pour Neymar, dont le contrat semble avoir été automatiquement prolongé jusqu’en 2027. Le PSG devra toutefois prendre en charge une grande partie du salaire du joueur, un facteur non négligeable qui pourrait peser sur le bilan.

Le calme plat autour de Neymar

Reste à voir si cette option suffira à débloquer la situation et attirer l’attention de quelques clubs. Car pour le moment, c’est très calme autour de Neymar ! Ce mercredi, Il Corriere della Sera annonce que des sources du côté de la Juventus démentent un quelconque intérêt pour la star du PSG, qui de son côté rêverait d’un retour au FC Barcelone. Or, ce scénario semble très improbable voire impossible vu les difficultés économiques du club catalan. Reste l’Angleterre, mais là encore ça coince puisque T he Athetic assure que Neymar n’aurait aucune intention de poursuivre sa carrière en Premier League.

